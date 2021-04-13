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أكثر من نصف الموظفين في الإمارات يفضلون العمل عن بعد بحسب دراسة آفايا

كشفت دراسة حديثة أن 61 %من الموظفين لديهم الاستعداد لدعم السياسات الحكومية للمساعدة على تبنّى نموذج العمل «الهجين» الذى يتضمن العمل من المنزل والمكتب وأى مكان آخر.

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أكثر من نصف الموظفين في الإمارات يفضلون العمل عن بعد بحسب دراسة آفايا

وشملت التى الدراسة التى اصدرتها شركة أﭬايا استطلاع راى 10 آلف من الموظفين والمستهلكين فى 11 بلدا حول العالم.
وأعرب المُستطلعون عن «حبهم» للعمل عن بُعد من أى مكان، وأكد 60 % أن نموذج العمل الهجين سيساهم فى «تحقيق سعادتهم».

وتأتى دراسة أﭬايا ــ التى اجرتها «ديفيز هيكمان» حول «الحياة والعمل فى مرحلة ما بعد 2020 ــ وسط تزايد التكهنات حول واقع العمل عن بُعد، وموقف الموظفين والشركات منه، ومتطلباته التكنولوجية، وتأثيراته على المجتمعات التى اضطرت لاعتماد نماذج عمل جديدة. وجاءت نتائج الدراسة، لتحسم على الأقل أجزاء من التكهنات والتقديرات فى الأسواق العالمية حول العمل والحياة فى مرحلة ما بعد العام .

وتؤكد النتائج التى أفضت إليها الدراسة على عمق التغيرات التى حصلت  وعلى إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن التأثيرات البالغة على العالم المهنى والاجتماعى والنفسى للموظفين والمستهلكين، وهو ما ينعكس مباشرة على مختلف أوجه حياتهم؛ إذ شملت التغيّرات أنماط وأساليب فى عمل الشركات، بعضها كان مدعاة ترحيب من جانب الموظفين، وبعضها الآخر أثار حفيظتهم وقلقهم ومخاوفهم، خصوصا حيال مستقبلهم الوظيفى والمهنى.

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