سيسكو توفر أدوات اشراف ومراقبة لسير العمل بالتطبيقات والإنترنت

أعلنت شركة سيسكو اليوم عن حلول برمجية جديدة لمنح فرق تقنية المعلومات إمكانية اطلاع أوسع لما يحدث داخل شبكاتهم وفي أي وقت. ومن خلال دمج تقنية الإنترنت ThousandEyes وCloud Intelligence مع AppDynamics ومجموعة حلول التحويل الأكثر استخداماً من سيسكو، سيتمكن العملاء من الحصول على لمحة واسعة النطاق وإصلاح المشكلات الحرجة في تطبيقاتهم وخدماتهم وحلولهم الرقمية.

وأشارت سيسكو في بيانها إلى أنه ونظراً لأن المزيد من الشركات أصبحت تعتمد “البرامج كخدمة” والخدمات المستندة إلى السحابة ,إدارة الشبكات السحابية لتمكين سرعة أعمالها، أدى ذلك لاعتمادها على الشبكات والخدمات الموجودة خارج شبكتها مثل الإنترنت العام.

وعلى الرغم من أنها لا تتحكم بشكل مباشر بهذه المجالات، إلا أنها لا تزال مسؤولة عن نتائج تقديم الخدمات. وتوفر تقنية ThousandEyes لحل هذا التحدي البيانات والمعلومات القابلة للتنفيذ على الشبكات والخدمات الخارجية كي تتمكن الشركات من ضمان توفير تجارب رقمية سلسة لعملائها وموظفيها.

وفي هذا الإطار، قال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أصبحت السرعة والمرونة وقابلية التوسع أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما أدى إلى تبني العديد من الشركات لمزايا البيئات القائمة على السحابة أولاً. ومع إطلاقنا اليوم، نحتفل بمرحلة فارقة، حيث نضع قوة ذكاء الإنترنت الحقيقي في أيدي المزيد من عملاء سيسكو في أي وقت ومكان. ولا تستطيع أي شركة أخرى تقديم هذا المستوى من المعلومات والبيانات”.

ومن بعد الاستحواذ عليها في أغسطس 2020، تعمل سيسكو على دمج قوة الإنترنت ThousandEyes وCloud Intelligence مع AppDynamics Dash Studio وسلسلة Cisco Catalyst 9300 و9400.

سيتمكن عملاء ThousandEyes وAppDynamics من عرض مقاييس الشبكة والإنترنت داخل AppDynamics Dash Studio بدءاً من شهر أبريل دون الحاجة إلى شراء تراخيص أو توكيلات إضافية. ويحق لعملاء Catalyst 9300/9400 الذين لديهم رخصة DNA أو Premier الوصول إلى ThousandEyes Internet وCloud Intelligence في أوائل شهر أبريل.