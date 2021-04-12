لقاء 16 مليارد دولار، صفقة وشيكة لمايكروسوفت للاستحواذ على نيوانس

تجري مايكروسوفت محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة نيوانس المعروفة بأنظمة التعرف على الكلام ، وفقًا لما قاله مصدر مطلع على المناقشات لشبكة سي إن بي سي CNBC يوم الأحد. وقال المصدر إن الصفقة قد يتم توقيعها في وقت مبكر من يوم الأحد والإعلان عنها يوم الاثنين.

توضح الخطط جهود مايكروسوفت الأخيرة للتوسع من خلال الصفقات، ويأتي ذلك بعد أن سعت مايكروسوفت لشراء العمليات الأمريكية لتطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok العام الماضي ، وفي الشهر الماضي أكملت عملية الاستحواذ بقيمة 7.5 مليار دولار على شركة زينيماكس Zenimax المصنعة لألعاب الفيديو.

سيكون الاستحواذ على شركة نيوانس أكثر اتساقًا مع جزء أعمال مايكروسوفت الذي يخدم الشركات والحكومات. تستمد نيوانس الإيرادات من خلال بيع أدوات للتعرف على الكلام وتدوينه في زيارات الطبيب ومكالمات خدمة العملاء ورسائل البريد الصوتي. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 7 ملايين دولار على إيرادات بلغت حوالي 346 مليون دولار في الربع الرابع ، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 4٪ على أساس سنوي. تأسست نيوانس في عام 1992 ، ويعمل بها 7100 موظف.

وذكر المصدر إن مايكروسوفت بادرت بالتفاوض مع نيوانس لأول مرة في ديسمبر ، وإنها مستعدة لدفع حوالي 56 دولارًا للسهم الواحد مقابل نيوانس. ومن شأن ذلك أن يمنح نيوانس قيمة أسهم تبلغ حوالي 16 مليار دولار ، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 23٪ على سعر إغلاق السهم يوم الجمعة البالغ 45.58 دولارًا للسهم الواحد.

وسبق أن أشارت بلومبرغ خطط مايكروسوفت لشراء نيوانس في وقت سابق يوم الأحد. ورفضت مايكروسوفت التعليق كما لم يرد ممثل نيوانس على الفور على طلب للتعليق.

ولقاء 16 مليار دولار ، سيكون الاستحواذ على نيوانس ثاني أكبر عملية استحواذ لشركة مايكروسوفت ، بعد شراء لينكد ان LinkedIn بقيمة 27 مليار دولار في عام 2016.

قد يؤدي شراء نيوانس إلى توسيع قدرات مايكروسوفت في برامج الصوت علما أن الشركة لديها أصلا أدوات يمكن للمطورين استخدامها لتمكين التطبيقات من التعرف على الكلام المنطوق وتحويله إلى كلمات مكتوبة، كما أنها تدمج التعرف على الكلام في منتجاتها الخاصة مثل محرك البحث Bing وتطبيق الاتصالات تيمز Teams.