من هي الجهات المستفيدة من حلول شركة إم فلتر إت؟ هل هم المُعلنون على سبيل المثال؟

تساعد حلول إم فلتر إت في تمكين مبادئ الثقة والنزاهة والأمان ضمن منظومة الإعلان الرقمي؛ إذ نعمل على تعزيز مستويات التفاعل الرقمي بما ينعكس على شكل وفورات لصالح المُعلنين، ويُحدد مدى الأثر الحقيقي بالنسبة للوكالات، فضلاً عن التحقق من جدوى الجهود التي يبذلها شركاؤنا في المجال الإعلامي. ومن جهة أخرى، يتسم دورنا هذا بحياديته، حيث نُقدم المساعدة لجميع المُعلنين والوكالات الإعلانية وشركائنا في المجال الإعلامي ضمن هذه المنظومة على قدم المساواة.

وتتنوع خدماتنا لتشمل رحلة العُملاء بالكامل. كما نقوم بمساعدة العلامات التجارية وشركائها على استقطاب المستخدمين الحقيقيين ضمن بيئة آمنة، والتحقق من تفاعلهم وتعاملاتهم وتوفير عائدات عالية على الاستثمارات من خلال إعادة التفاعل، وأخيراً مساعدة هذه العلامات التجارية على تعزيز مبيعاتها عبر الإنترنت بتحسين موقعها التنافسي مقابل الأسواق الإلكترونية، وذلك بتزويدهم بالتحليلات الفريدة الكفيلة بتعزيز قُدرتهم على جذب كُلّ مشتر مُحتمل يسعى للحصول على المنتجات والخدمات التي يُقدمونها.

وإضافة إلى ذلك، نتناول مسألة نقص الثقة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من قطاع الإعلان الرقمي، لا سيما وأنّ العديد من هذه الأنظمة تكون على شكل منصات مُغلقة تقوم بتفسير أدائها بالاعتماد على أساليب التحليل الداخلية والمتوفرة على لوحات التحكم الخاصة بها. ونحرص في شركتنا على مراجعة هذه التحليلات الدقيقة بشكل حيادي، فهي تساعد بدورها في التعامل مع الفعاليات والمعاملات ذات الصلة.

ما هي طبيعة المساعدة التي تُقدمها إم فلتر إت للعلامات التجارية في الدول العربية؟ وما هي التحديات التي تواجهها المنطقة فيما يتعلق بالإعلان الرقمي؟

نتعامل مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية في المنطقة، مثل المشرق نيو وأمريكانا وفيرجن موبايل وهلا وكريم ومجموعة لاندمارك وستارزبلاي وغيرها. ومن أهم الاختلافات في المنطقة أن التكلفة عن مؤشر الأداء الرئيسي الواحد (سواء كان عبارة عن ضغطة زر، أو صفقة، أو عملية بيع، أو مشاهدة، أو أي شيء آخر) مرتفعة للغاية بالمقارنة مع المستويات العالمية؛ ما يعني بأنّها موضع اهتمام المحتالين القادرين على تكوين ثروات هائلة من خلال الإعلانات الاحتيالية وغيرها من عمليات الغش. ومن جهة أخرى، ما زلنا في المراحل الأولى من إدراك أهمية هذه المسألة، وما زال العديد من المتسوقين غير مُدركين بالكامل لأبعاد أنشطة الاختلاس التي تشوب النفقات الإعلانية بعد. وأمّا من جانبنا نحن، فقد حاولنا استثمار حضورنا المحلي لزيادة التوعية من خلال التفاعل مع المنظومة بواسطة الوسائل المختلفة، بما فيها تناول الموضوع على صفحات مؤسسات النشر المرموقة كمؤسستكم.

ومن ناحية أخرى، تمر المنطقة بمرحلة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالجانب الرقمي؛ حيث نشهد انتقال الشركات بمختلف أنشطتها نحو التحول الرقمي؛ ولحُسن الحظ، يُسهم وجودنا الفعلي على الأرض في هذا التوقيت بدعم تلك الشركات منذ البداية لإنجاز التحول الرقمي على أكمل وجه والحصول على أفضل النتائج من أنشطتها الرقمية.

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كيف يتسنى لشركة إم فلتر إت تقديم الحلول لمزودي خدمات الإنترنت وشركات برمجيات أجهزة الهواتف المحمولة؟

تُمثل الإعلانات واحداً من أبرز مصادر الدخل بالنسبة لهذه الشركات، بينما يمر العالم بتحول لم يعد فيه مجرد تقديم خدمات الاتصال أو البيانات السلسة كافياً لتحقيق النمو. وبالمثل، تُحاول شركات حلول الأجهزة الجوالة تعزيز قيمتها العمرية لدى المستخدم الذي تتعامل معه، حيث يعود الجانب الإعلاني لتأدية دور مهم من جديد.

وتُساعد إم فلتر إت هذه الجهات الفاعلة على توفير منظومة إعلانية موثوقة وذات قيمة مضافة وكفيلة باستقطاب المُعلنين الراغبين بالحصول على أعلى وأفضل مستويات التفاعل. ويُمكننا التحقق من جودة التفاعل الذي بإمكانهم تقديمه للمُعلنين، لا سيما ذلك الذي يُبدي المُعلنون رغبتهم للدفع مقابل الحصول عليه.

ويمكننا أيضاً مساعدة مزودي خدمات الإنترنت وشركات المحمول من خلال تطوير عرض آمن للمسوقين الراغبين بالإنفاق على المنصات الرقمية. تعتمد العديد من العلامات التجارية الحلول الرقمية للمرة الأولى على الإطلاق، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الوعي لديها حيال سلامة العلامة التجارية وسُبل إساءة استخدامها والإعلانات الاحتيالية. وبدورهم، يمكن لمزودي خدمات الإنترنت وشركات المحمول تزويد العلامات التجارية ببيئة إعلانية تكفل الحفاظ على سلامة العلامة، وتُعزز من سمعتها باستخدام حلول إم فلتر إت.

وتُساعد إم فلتر إت مزودي خدمات الإنترنت وشركات المحمول على الإنفاق على إعلاناتها الرقمية من خلال استقطاب العملاء والتفاعل ومن ثم إعادة التفاعل معهم بمنحهم تجربة إعلانية خالية من أي تعامل مع الروبوتات، لكي يتمكنوا من التواصل الفعال مع مستخدمين حقيقين ممن يُعتبرون من المشتركين المحتملين بالنسبة لهذه الشركات.

وإضافة إلى ذلك، يُمكن لشركة إم فلتر إت أن تُساعد مزودي خدمات الإنترنت في حالات الاحتيال في أنظمة الفوترة المباشرة لشركات المحمول. وتبرز هُنا واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين المشتركين ومشغلي شبكات

المحمول، حيث تقوم إم فلتر إت بالتحقق من قيام المستخدم بالاشتراك في أيّ من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تضاف تكلفتها إلى الدفعات الشهرية الأخرى، والتي قد لا يكون المشترك راضياً عنها.

ويمر هذا القطاع بمرحلة تحولية أيضاً، حيث نشهد انتقال مزودي خدمات الإنترنت شيئاً فشيئاً إلى مزودين لخدمات المحتوى عبر الإنترنت. وتقوم إم فلتر إت باستكمال عملية تحول مزودي خدمات الإنترنت هذه وتُقدم خدمات تسمح لمزودي خدمات المحتوى عبر الإنترنت فرصة استقطاب المستخدمين والتفاعل معهم وتهيئة بيئة آمنة للعلامات التجارية لتطوير هذه العلاقة.

ما هي المزايا التي تجعل إم فلتر إت أفضل من غيرها من مزودي خدمات الحماية من الاحتيال؟

لا بد أن يكون الحل المخصص لرصد الإعلانات الاحتيالية والوقاية منها مستقلاً بحد ذاته. كما لا ينبغي أن يتعارض أبداً مع أي مسائل أخرى مثل الربط مع صاحب الإعلان. وقد أدركنا هذا منذ اليوم الأول، ولذا اتخذنا موقفاً محايداً، نكتفي من خلاله بالتحقق من جودة الفعاليات والتفاعلات لتحديد الأداء المزيف. وهُنا يكمن عامل المفاضلة الأكبر.

وتتميز حلول شركة إم فلتر إت أيضاً بمزايا جذب أخرى مثل درايتها الواسعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلان الرقمي والإعلام. إذ لا بد من التمتع بفهم شامل لكافة هذه المجالات ومدى التداخل فيما بينها.

ومن جهة أخرى، لا ينحصر تركيزنا على مجالات التطبيقات والإنترنت حصراً. نحن نعتقد بأنّه لا يُمكن التسامح على الإطلاق مع الإعلانات الاحتيالية، ونؤمن بأنّ التركيز على استراتيجية المساهم الرئيسي لن يُساعد في تحقيق هذه الغاية.

وفي نهاية المطاف، لقد اتخذنا موقفاً استباقياً يُتيح لنا التحقق من أمان كُلّ ضغطة زر ليتسنى للمُعلنين اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المجالات الأفضل للإنفاق، بدلاً من التصالح مع المنصات ومحاولة استرداد أي نفقات متنازع عليها.

ما هي الأسباب التي قد تدفع الشركات لاختيار التعامل مع إم فلتر إت بدلاً من غيرها من الشركات التي تُقدم النوع ذاته من الخدمات؟

إلى جانب مزايا الجذب الرئيسية التي ذكرتها سابقاً، نجحت إم فلتر إت في تعزيز مكانتها ومصداقيتها في جميع أنحاء العالم. ولا يمكننا الإفصاح عن أسماء العلامات التجارية الرقمية التي تعتمد خدماتنا على مستوى العالم التزاماً باتفاقيات الخصوصية. ونمتلك فهماً معمّقاً لطبيعة عمل هذه العلامات التجارية، والتي تمتلك بدورهاً فهماً كبيراً لمختلف جوانب التكنولوجيا أكثر من أيّ جهة أخرى. ويُعد اختيارها لنا بعد عمليات التقييم الصارمة أكبر دليل على المزايا الكبيرة التي تُقدمها إم فلتر إت.

وإضافة إلى ذلك، نتعاون مع مجموعة من أبرز المنتديات المتخصصة المرموقة حول العالم مثل رابطة المعلنين الماليزيين (MMA) ورابطة المعلنين الوطنيين (ANA) ورابطة الإنترنت والمحمول في الهند (IAMAI). ونعمل بالتعاون مع هذه الجهات الرائدة في مجال اختصاصنا على وضع المعايير والتوصية بأفضل الممارسات. وكانت قائمة التوصيات الصادرة عن شركتنا مؤخراً قد ضمّت تقرير اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومؤسسة إي واي حول الإعلام والإعلانات، والذي يُعد أكثر التقارير مصداقية في هذا الشأن.

وما أحاول قوله هو أنّه وبالإضافة إلى التفوق التكنولوجي، فإنّنا نتقبل وبشكل كبير مفهوم بناء المنظومة، بل ونؤمن به بالكامل. ولا يُمكن لهذا كله أن يحدث ما لم يكن لدى الشركة مؤهلات قوية وسمعة طيبة.

هل تُوفر حلول إم فلتر إت أدوات الإبلاغ عن حالات إساءة استخدام العلامة التجارية فقط؟ أم أنّها توفر الحلول الكفيلة بتوثيق هذه الانتهاكات أيضاً؟

يمكننا الإبلاغ عن أي نوع من حالات إساءة استخدام العلامات التجارية رقمياً؛ إذ يتم إرسال هذه التبليغات بدقة إلى نقاط بيانات مرجعية مطلوبة كإثبات، الأمر الذي من شأنه دعم أي تحرك قانوني تود العلامة التجارية اتخاذه ضد الجهة الاحتيالية. وفي حقيقة الأمر، تتسم الأدلة التي نُقدمها بطابعها العلمي، الذي يجعلها صالحة أمام أيّ جهة قضائية، ما يكفل إنصاف العلامات التجارية المتضررة.