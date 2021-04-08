أﭬايا تطلق حلول “مراكز الاتصال عبر السحابة” في الشرق الأوسط وأفريقيا

وسّعت أﭬايا من انتشار حلول “مراكز الاتصال عبر السحابة” OneCloud CCaaS بحيث باتت متوفرة في 40 بلدا من بينها بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفّر هذه الحلول للشركات حول العالم قدرات رقمية تتيح إيجاد قنوات اتصال أكثر فعّالية بين الموظفين والعملاء، من خلال أي نقطة اتصال أو جهاز أو قناة.

وتقول أﭬايا إن الطلب على تطبيقات السحابة العامة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا سجّل نموا يفوق الضعف، خلال 12 شهرا. وجاء هذا النمو مدعوما بطلب على حلول أكثر مرونة تتيح العمل من أي مكان،

وحاجة إلى السرعة في الابتكار على مستوى تجربة العملاء والموظفين، بالإضافة إلى زيادة ثقة القيادات التنفيذية في المؤسسات الكُبرى بالتطبيقات القائمة على السحابة. وقال رئيس أﭬايا العالمية نضال أبو لطيف: “لقد خططنا لإطلاق الحلول الجديدة مستندين إلى إقامة علاقات استراتيجية مع مزودي الخدمات السحابية في جميع أنحاء المنطقة، لضمان امتثالنا للقوانين الناظمة المحلية المتعلقة بتخزين البيانات في كل سوق. الحلول الجديدة التي نُطلقها اليوم تشكل تطورا استثنائيا بالنسبة لنا ولشركائنا، خصوصا لأنها تتعلق بالطريقة التي سنواصل فيها دعم العملاء في نقل عملياتهم إلى عالم جديد من الأعمال”.

تمنح حلول ” مراكز الاتصال عبر السحابية” من أﭬاياAvaya المؤسسات القوة المطلوبة للقيام بالتالي:

• وصل مختلف نقاط الاتصال ببعضها خلال رحلة العميل – مثل البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، الدردشة، وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى توفير نمط استخدام قناة الاتصال التي تفضلها الشركات (BYOC).

• اختيار الموظف الذي يتناسب مع متطلبات العميل، وهذه عملية تجري بدعم من الذكاء الاصطناعي وهي تستند إلى هوية وخلفية المُتصل، بالإضافة على تحديد مصدر الاتصال سواء كان داخليا أم خارجيا، وبذات الوقت تأخذ هذه الحلول الذكية بالاعتبار النتائج التجارية المُتوخاة.

• إضافة المزايا الشخصية أو شخصنة خبرات الموظف من خلال محطة عمل حديثة قابلة للتخصيص، وقادرة على تزويد الموظف بمعلومات تفصيلية عن العميل من خلال عدة تطبيقات وأنظمة، وكل هذا من خلال شاشة واحدة.

• استباق طلبات العميل من خلال توقّع حاجاته والمبادرة إلى التعامل معها في رحلة حافلة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

• تنفيذ مشاريع تكنولوجيا السحابة بشكل سريع وسهل، لتقديم التجربة المطلوبة والتي توفر للعملاء خيارات أكثر، استجابات أسرع، ومقاربة “شخصية” أقوى.

وتساعد حلول مراكز الاتصال عبر السحابة من أﭬايا، المؤسسات على تسهيل وتبسيط التفاعل بين الموظف والعميل، وتجعله مرتبطا بشكل مباشر بسياق الموضوع، ما يؤدي إلى ولادة تجربة لا يمكن نسيانها بالنسبة للعملاء والموظفين على حد سواء.

أﭬايا تقدم “جسرا” رقميا متينا بين العميل والموظف بشكل ذكي، وتوفّر الموارد الصحيحة في التوقيت الصحيح بالإضافة إلى أنظمة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تمنح الموظف بيئة عمل غنية بالمعلومات ودعما في العالم الافتراضي. وهو ما يمكّن الموظف من ممارسة نشاطه في بيئة عمل داعمة، وبالتالي تشجّعه على تقديم نماذج تفاعل مُجزية، بينما توفر أدوات الإدارة معلومات مؤسساتية استشرافية.

ويقول الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في أﭬايا العالمية أحمد حلمي: “تدرك أﭬايا مدى رغبة العميل بالحصول على الخدمات بالطريقة التي يريدها، وخصوصا من خلال نموذج الخدمات “تحت الطلب” On demand. كما تعلم أﭬايا أن قوى العمل التي تمارس نشاطاتها المهنية عن بُعد، تحتاج إلى نموذج تعاون مؤسساتي سريع وفعّال لتزويد العميل بكل احتياجاته في الوقت الذي يناسبه وبالطريقة التي يفضلها”.

ويختم حلمي قائلا: “يتطلّب تحقيق النجاح جهوزية عالية ومستمرة في عالم الأعمال، وأن تكون الشركات قادرة على تقديم تجارب “مشخصنة” مستندة إلى السحابة، سريعة وسهلة. وهذا بالتحديد ما توفّره حلول مراكز الاتصال عبر السحابة OneCloud CCaaS من أﭬايا لعملائها. هذه الحلول تلعب دورا مساعدا لتحقيق فهم عميق لقوة بيئة التطبيقات المُستندة إلى السحابة، خصوصا بمساعدة حلول “منصة الاتصالات عبر السحابة” CPaaS التي تسهّل التفاعل المهني بين أعضاء فرق العمل. وهي تساهم أيضا بتمكين مختلف أقسام الشركات من تعزيز التفاعل مع العملاء، وهذا أمر حيوي يلعب دورا في المحافظة على القدرات التنافسية. فضلا عن ذلك، إن هذه الحلول تتميّز بكونها مركّزة، مرنة، شاملة وسريعة”.