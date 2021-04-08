منافس مجاني لغوغل وأمازون في منتجات المنزل الذكي

حين تفكر في توفير الراحة لنفسك ولعائلتك بما يسمى المنزل الذكي، سيخطر على بالك فكرة المصابيح الكهربائية المتصلة بالإنترنت عبر واي فاي أو أجراس الباب التي تنقل لقطات الفيديو ، أو المكانس الكهربائية المتصلة بالسحابة ، أو الثلاجات الذكية بحسب تقرير صدر حديثا.

توفر المنتجات مثل جرس الباب نست من غوغل أو الأجهزة التي تعمل مع أليكسا من أمازون راحة معقولة في كثير من الأحيان لكنها مصممة أيضًا لإجبار المستهلك على نظام خاص منفصل من الشركة التي تكسب عادة من تصميم جهاز رائع لتبيعه بسرعة وتجني أرباحا معقولة منه لمرة واحدة. لكن هذه الشركات أصبحت تتجه لجني أرباح شهرية منتظمة من خلال التخزين السحابي وتأمين خدمات ومزايا إضافية لكي يصبح المستهلك زبونا مستمرا يدفع شهريا للشركة مدى الحياة.

ولا تعمل معظم هذه الأجهزة مع أنظمة شركات أخرى ولا يقتصر الأمر على الاشتراكات والبيع في جزء من الأمر فحسب ، بل إن أسلوب عمل هذه المنتجات مبني على تعمد إصابتها بالتقادم وجني الأرباح من بيانات المستهلك.

لحسن الحظ ، هناك بديل مجاني لمن يسعى لنظام المنزل الذكي وهو هوم أسيستانت Home Assistant. فهذه الأداة من فئة البرامج مفتوحة المصدر وتمثل نظاما شاملا للتحكم بمئات أو آلاف من أجهزة المنزل الذكي، والتي تتكامل ضمن البرنامج لتأمين

راحة البال الفعلية من خلال التحكم المحلي دون إرسال المعلومات للتخزين السحابي وتضمن الخصوصية والتوافق أي قابلية التشغيل بين مختلف الأجهزة معا. وينجز نظام هوم أسيستانت مهام المنزل الذكي الأساسية وهي المراقبة والتحكم والأتمتة، فضلا عن مهام الترفيه والتسلية.

https://www.home-assistant.io