محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inبرمجيات

منافس مجاني لغوغل وأمازون في منتجات المنزل الذكي

المساعد المنزلي هو نظام مفتوح المصدر يغنيك عن الاشتراكات الشهرية والتخزين الخارجي للبيانات والارتباط الزائد بالإنترنت كما هو الحال مع مساعد غوغل ومنتجات ألكسا من أمازون

محرر في الموقع by محرر في الموقع
منافس مجاني لغوغل وأمازون في منتجات المنزل الذكي

حين تفكر في توفير الراحة لنفسك ولعائلتك بما يسمى المنزل الذكي، سيخطر على بالك فكرة المصابيح الكهربائية المتصلة بالإنترنت عبر واي فاي أو أجراس الباب التي تنقل لقطات الفيديو ، أو المكانس الكهربائية المتصلة بالسحابة ، أو الثلاجات الذكية بحسب تقرير صدر حديثا.

توفر المنتجات مثل جرس الباب نست من غوغل أو الأجهزة التي تعمل مع أليكسا من أمازون راحة معقولة في كثير من الأحيان لكنها مصممة أيضًا لإجبار المستهلك على نظام خاص منفصل من الشركة التي تكسب عادة من تصميم جهاز رائع لتبيعه بسرعة وتجني أرباحا معقولة منه لمرة واحدة. لكن هذه الشركات أصبحت تتجه لجني أرباح شهرية منتظمة من خلال التخزين السحابي وتأمين خدمات ومزايا إضافية لكي يصبح المستهلك زبونا مستمرا يدفع شهريا للشركة مدى الحياة.

ولا تعمل معظم هذه الأجهزة مع أنظمة شركات أخرى ولا يقتصر الأمر على الاشتراكات والبيع في جزء من الأمر فحسب ، بل إن أسلوب عمل هذه المنتجات مبني على تعمد إصابتها بالتقادم وجني الأرباح من بيانات المستهلك.

لحسن الحظ ، هناك بديل مجاني لمن يسعى لنظام المنزل الذكي وهو هوم أسيستانت Home Assistant. فهذه الأداة من فئة البرامج مفتوحة المصدر وتمثل نظاما شاملا للتحكم بمئات أو آلاف من أجهزة المنزل الذكي، والتي تتكامل ضمن البرنامج لتأمين

راحة البال الفعلية من خلال التحكم المحلي دون إرسال المعلومات للتخزين السحابي وتضمن الخصوصية والتوافق أي قابلية التشغيل بين مختلف الأجهزة معا. وينجز نظام هوم أسيستانت مهام المنزل الذكي الأساسية وهي المراقبة والتحكم والأتمتة، فضلا عن مهام الترفيه والتسلية. 

https://www.home-assistant.io

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