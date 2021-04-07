سيسكو تكشف عن بنية خدمة الوصول الآمن لتبسيط الأمان والشبكات

أطلقت شركة سيسكو اليوم، عرضاً جديداً موسعاً لخدمة الوصول الآمن (SASE). وتعد هذه الخطوة المهمة التالية في رحلة سيسكو لتبسيط الأمان وشبكات المؤسسة بشكل جذري من خلال مساعدة فرق عمليات الشبكة (NetOps) وعمليات الأمان (SecOps) على توصيل المستخدمين بالتطبيقات بشكل آمن. إضافةً إلى ذلك، أعلنت سيسكو اليوم عن تحسينات أجرتها على منصتها القائمة على السحابة SecureX لإدارة التهديدات الجديدة والناشئة بسرعة وفعالية أكبر.

وبحسب سيسكو فإن العمل لم يعد مكاناً وإنما تجربة، وقد جعلت الأحداث العالمية التي وقعت العام الماضي العمل من أي مكان أمر طبيعي. وأدى هذا الاتجاه في الوقت نفسه إلى زيادة تعقيد إدارة الشبكات والأمن عند حصول هجوم موسّع على المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات. ومع انتقال الهدف من مركز البيانات إلى المستخدم، ظهرت بنية SASE كأولوية تنظيمية قصوى لتوفير الاتصال السلس بالتطبيقات.

خدمات SASE للوصول الآمن من سيسكو اليوم وفي المستقبل

تقدم سيسكو اليوم إمكانية شراء جميع مكونات منتجات SASE الأساسية ضمن عرض واحد مع المرونة في الانتقال بسهولة إلى خدمة اشتراك واحدة في المستقبل، مما يمكّن الشركات من البدء باستخدام بنية سيسكو المتكاملة على الفور. وتوفر سيسكو جميع اللبنات الأساسية لبنية SASE، بما في ذلك الشبكات الأفضل في فئتها والوصول عن بُعد وأمان السحابة والوصول إلى شبكات الثقة المعدومة Zero Trust وإمكانية المراقبة. وتتمثل رؤية سيسكو في دمج هذه الإمكانات في خدمة اشتراك واحدة وتوفير الوصول السلس والآمن إلى أي تطبيق عبر أي شبكة أو سحابة في أي مكان يعمل فيه المستخدمون.

وفي هذا الإطار، قال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نظراً لتزايد نسبة القوى العاملة الهجينة، لم تعد الشبكات التقليدية وأطر الأمان قادرة على مواكبة الطريقة الجديدة في ممارسة الأعمال التجارية. ولم نمر من قبل بوقت أكثر أهمية من اليوم يتطلب تقديم شيء مختلف تماماً، حيث أنّ كل عميل يمتلك احتياجات فريدة ويحتاج إلى المرونة عند تحديد الطريقة التي يمكن استخدام بنية SASE في بيئة عمله. وعندما يتعلق الأمر بالتحول، لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع وينطبق الأمر ذاته بالنسبة للانتقال إلى إطار عمل SASE. ويتيح إعلان اليوم للشركات البدء باستخدام جميع اللبنات الأساسية لبنية SASE على الفور، مما يسهّل مواصلة رحلتهم إلى SASE أكثر من أي وقت مضى”.

إضافةً إلى ذلك، تواصل سيسكو تقديم المزايا المبتكرة التي توسّع سيناريوهات استخدام بنية SASE،