نصائح خبراء أمن البيانات لمن تسرب حسابه في فيسبوك

نشرت هواتف وبيانات قرابة 533 مليون مشترك في فيسبوك على الإنترنت وبينهم قرابة 130 مليون مشترك من دول عربية ولتجنب مخاطر انتحال الشخصية ومخاطر أخرى لا بد من التعامل مع خسارة هذه المعلومات التي أصبحت في أيد قد تتسبب بأضرار لأصحابها الأصليين ويتراوح ذلك بين الوقوع ضحية احتيال أو حتى مكالمات في منتصف الليل أو أوقات مزعجة.

فقد تسربت بيانات تتضمن تاريخ الميلاد وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني لملايين حول العالم.

وللتحقق من وجود اسمك في قاعدة البيانات التي تسربت قد لا تحبذ إدخال رقم هاتفك أو بريدك لمعرفة ذلك ولكن هذه هي الأدوات المتاحة. فمثلا يمكنك البحث بعنوانك من البريد الإلكتروني للتحقق من حدوث تسرب لبياناتك: نشر تروي هانت وهو مسؤول في مايكروسوفت، أداة الكشف عن تسرب البيانات haveibeenpwned.com بإدخال البريد الإلكتروني للتحقق من بياناتك إن كانت ضمن التسريبات لتبحث فيها من خلال عنوان بريدك الإلكتروني المسجل لدى فيسبوك .

ما عليك سوى ادخال البريد الإلكتروني لتتحقق من وجود بياناتك بين الملفات المسربة.

أما لامكانية البحث برقم الهاتف الجوال فعليك بموقع https://haveibeenfacebooked.com

وأداة ثانية للبحث برقم الهاتف الجوال

https://facebookleak.netlify.app

يشير محمد أبوخاطر، نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة F5

لم يعد غريبا رؤية مجرمي الإنترنت يستميتون في محاولة سرقة البيانات الشخصية وبأن أرجاء العالم الرقمي بات تشوبها مختلف أنواع الاحتيالات، بما فيها هجمات الاستيلاء على الحسابات وهجمات نشر برامج ضارة من خلال معاملات الإنترنت، ناهيك عن محاولات استغلال الثغرات الأمنية أثناء أداء المستخدمين لمعاملات اعتيادية.

واليوم، فكرة عدم “الاتصال” باتت غير مقبولة. ولأجل البقاء على حالة اتصال مستمر بالإنترنت، يقوم الجميع باستخدام مؤهلات الدخول، أي كلمات الاستخدام والمرور. ويسعى المحتالون بدورهم للانقضاض على تلك البيانات لأجل تجاوز الضوابط الأمنية وارتكاب عمليات الاحتيال. ونجحوا حتى اليوم من خلال استغلال العدد الكبير المتاح من بيانات الدخول المخترقة والمسروقة.

وما يزيد من خطورة هذا الوضع وجود نقص كبير في التوعية بالتهديدات الأمنية، مثل هجمات الاقتحام بكلمات المرور المسروقة. وينطوي هذا النوع من الهجمات على استغلال كميات كبيرة من أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المخترقة، حتى أصبحت هذه الهجمات مشكلة عالمية متفاقمة. فبحسب أحدث تقرير عن تلك الهجمات صدر عن مختبرات «إف 5»، ازدادت حوادث سرقة بيانات الدخول بما يقرب الضعف بين 2016 و2020. وتعتبر اليوم هجمات الدخول – بما فيها هجمات التصيد الاحتيالي والاقتحام بكلمات المرور المسروقة – السبب الأول لوقوع الاختراقات الأمنية.

وبالنظر إلى المستقبل، سيستمر المهاجمون في تحوير أساليب هجماتهم لأجل التكيف مع تقنيات الحماية من الاحتيال. الأمر الذي يؤدي إلى بروز حاجة ماسة لضوابط أمنية متكيفة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي بغية مواجهة هجمات الاحتيال والاقتحام بكلمات المرور المخترقة.

ألكسندر مويسيف رئيس تطوير الأعمال لدى كاسبرسكي

تظل مسألة حماية البيانات موضوعًا حساسًا لكل من المستخدمين الأفراد والشركات. وفي العام 2020، شكّلت هذه المسألة مصدر قلق أمني ملحٍّ لدى 59% من الشركات على مستوى العالم، وفقًا لأبحاث كاسبرسكي، التي أظهرت أن نحو نصف الشركات والمؤسسات (46%) تعرضت لحادث اختراق للبيانات.

أمّا بالنسبة للمستخدمين الأفراد، فهذا يعني وجوب اليقظة وتوخي الحذر. وبالرغم من أننا قد نكون معتادين على ترك مختلف المعلومات عن أنفسنا على الإنترنت، نظلّ بحاجة إلى التحكّم فيما نريد وما لا نريد نشره. ولهذا ينبغي علينا فهم كيفية استخدام بياناتنا إذا وقعت في الأيدي الخطأ، حيث قد تُستخدم في محاولات التصيد أو الهجمات القائمة على مبادئ الهندسة الاجتماعية أو عمليات الاستحواذ على الحسابات. وإذا حدث هذا، فمن المهم أن نكون مستعدين وأن نستخدم حماية أمنية متخصصة على أجهزتنا.

ديمتري غالوف الخبير الأمني لدى كاسبرسكي

من الطبيعي أن يستغلّ مجرمو الإنترنت المعلومات التي يحصلون عليها من عمليات الاختراق في شنّ هجمات تصيّد موجّهة، عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني خبيثة يجعلونها تبدو وكأنها تأتي من مرسل موثوق به، كعنوان البريد الإلكتروني لصديق على فيس بوك، مثلًا. ويمكن للمهاجمين استخدام المعلومات لانتحال شخصية المستخدم الذي جرى اختراق بياناته. لذا، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية عند تلقي رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، حتى إذا بدت أنها واردة من شخص تثق به، وذلك من أجل البقاء في مأمن من المحتالين الذين قد يستغلون تلك البيانات.

وهنا نوصي المستخدمين بالامتناع المطلق عن الضغط على أية روابط أو مرفقات داخل رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، والحرص دائمًا على التحقّق من وجود أخطاء نحوية أو إملائية في عنوان البريد الإلكتروني، والتي قد تدلّ على أن الرسالة واردة من طرف غير الذي تبدو أنها واردة منه. ولحماية المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، فإن أفضل ما يمكن للمستخدم فعله هو تحديد أنواع المعلومات التي يشارك الآخرين بها على منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن أن تساعد أداة “مدقق الخصوصية” المجانية من كاسبرسكي على تكوين إعدادات الخصوصية في حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى مستوى الأمن المناسب.