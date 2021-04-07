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Posted inبرمجيات

سترايب تبدأ بإتاحة مزايا دفع الأموال لتطبيق كلوب هاوس

بالتعاون مع سترايب أصبح بإمكان متابعي صانعي المحتوى في كلوب هاوس تحويل الأموال لهم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سترايب تبدأ بإتاحة مزايا دفع الأموال لتطبيق كلوب هاوس

أعلن كلوب هاوس عن تقديم ميزة الدفع لأصحاب المحتوى في التطبيق وذلك دون اقتطاع أي نسبة من التحويلات التي يقدمها المتابعون.

وسبق أن أشار تقرير أ ف ب إلى أنه سيتاح للمتابعين دفع  أموال لصناع المحتوى على كلوب هاوس ممن لديهم هذه الخاصية مفعلة من خلال الدخول على ملفهم الشخصي ثم اختيار “أرسل أموالا”.

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي الصوتية إن شريكتها سترايب لخدمات الدفع الإلكتروني ستحصل رسوما بسيطة مقابل معالجة بطاقة الائتمان أو الخصم التي سيطلب التطبيق إضافتها عند محاولة الدفع الأولى.

ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق، ومقره سان فرانسيسكو، إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين.

وطُرح كلوب هاوس في أوائل 2020 وارتفع عدد مستخدميه على مستوى العالم بعد أن أجرى الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود مناقشة مفاجئة عبر منصة التطبيق.
لكن التطبيق واجه انتقادات بسبب تقارير عن انتشار آراء انطوت على كراهية النساء ومعاداة السامية ومعلومات كاذبة عن كوفيد-19 على منصته على الرغم من وجود قواعد ضد العنصرية وخطاب الكراهية وإساءة المعاملة والمعلومات الكاذبة.

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