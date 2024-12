هل عليك تغيير رقم جوالك مع تسرب بيانات فيسبوك؟

ونشر تروي هانت وهو مسؤول في مايكروسوفت، أداة الكشف عن تسرب البيانات haveibeenpwned.com وتعهد بإضافة تحديثات تضمن امكانية البحث برقم الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني للتحقق من بياناتك إن كانت ضمن التسريبات لتبحث فيها من خلال عنوان بريدك الإلكتروني المسجل لدى فيسبوك .

ما عليك سوى ادخال البريد الإلكتروني لتتحقق من وجود بياناتك بين الملفات المسربة.

يتواصل محرر أريبيان بزنس مع شركات حماية البيانات مثل كاسبرسكي وبالو ألتو للاستفسار عن الخطوات التي يجب اتخاذها مع تسرب بيانات مئات الملايين من المشتركين في فيسبوك في الدول العربية، وسننشر النصائح التي يجب اتخاذها بمجرد تلقي ردود تلك الشركات.

وقد يضطر البعض لتغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو كلاهما لتجنب عمليات الاحتيال وانتحال الشخصية للسطو على الحسابات البنكية. والمهم هو تغيير كلمات المرور إلى كلمات مرور معقدة يصعب كشفها.

That’s the email addresses loaded, I’m still considering what to do with the phone numbers https://t.co/OsQpJIgB0o

