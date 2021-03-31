سيسكو تطلق مركز بيانات جديد لخدمة عملاء حلول التعاون في المنطقة



وعللت الشركة افتتاحها للمركز بأن أغلب الجهات الفاعلة العامة والخاصة من جميع القطاعات على مدى الأشهر الماضية قد قامت بتوسيع شبكة العمل عن بُعد لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والشركات. وأدى التحول الرقمي السريع الذي حدث نتيجةً للانتقال إلى العمل عن بُعد والحاجة إلى الحفاظ على اتصال الفرق التي تعمل عن بُعد إلى زيادة الطلب على منصات التعاون القائمة على السحابة. وازداد استخدام أدوات التعاون الرقمي منذ بداية انتشار الوباء مثل منصة Webex من سيسكو بنسبة 74%. ونمت منصة Webex وحدها لتضم وسطياً ما يقارب 600 مليون مشارك كل ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على إطلاق مركز البيانات الجديد، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “ليس هناك شك بأن مستقبل العمل سيكون هجيناً. وتلعب تقنيات التعاون دوراً رئيسياً في تمكين العاملين عن بُعد بغض النظر عن موقعهم أو لغتهم أو كفاءتهم باستخدام التقنيات المتطورة. ونشهد اليوم سرعة مذهلة في الابتكار بهذا المجال. وأطلقنا في سيسكو أكثر من 400 تحسين جديد لمنصة Webex منذ شهر سبتمبر 2020 حسب مبادئ الأمان والخصوصية التي تتمحور حولها تقنياتنا وعملياتنا”.

هذا وتتمتع منصة Webex بتاريخ طويل في مساعدة الموظفين على تعزيز ابتكارهم والحفاظ على إنتاجيتهم أينما كانوا. وواصلت Webex منذ انتشار الوباء مساعدة الشركات من خلال تحسين منصة عملهم الذكية وتوفير العديد من الحلول الرقمية. وكانت المنصة أيضاً جزءاً لا يتجزأ من أعمال الحكومات لمواصلة القيادة عن بُعد ومسار عمل الأطباء للقاء المرضى بأمان ومجريات عمل المعلمين لتعليم الطلاب عن بُعد وإدارة الفصول الدراسية المتصلة.

يذكر أن سيسكو قد أعلنت في ديسمبر 2020 عن موجة جديدة من ابتكارات Webex التي تهدف إلى تقديم تجارب أفضل بـ10 مرات للاجتماعات الافتراضية وتعزيز مكان العمل الرقمي. ويعد التخلص من حواجز اللغة خطوة أساسية لتمكين القوة العاملة العالمية والهجينة. وأصبح يستطيع عملاء Webex منذ بداية شهر مارس 2021 الحصول على الترجمات في الوقت الفعلي من الإنجليزية إلى أكثر من 100 لغة.

وتعمل سيسكو خلال عام 2021 على توسيع نطاق مراكز بيانات Cisco Webex وتوحيدها لتزويد العملاء بمزيد من المرونة. ويعد مركز البيانات الجديد في فرانكفورت، ألمانيا جزءاً هاماً من تلك الجهود ومُكمّلاً لمراكز البيانات الموجودة في المنطقة ومن شأنه أن يوفر فرصاً إضافية لاستضافة البيانات في الاتحاد الأوروبي.

تقنيات مركز البيانات المبتكرة

يُعدّ مركز بيانات سيسكو الجديد في فرانكفورت مثالاً لأحدث تقنيات الشركة. ويتضمن ذلك نظام توجيه Cisco ASR الذي يوفر اتصالاً عالي الإنتاجية بمركز البيانات، ويعدّ مثاليّ لتطبيقات النطاق الترددي العالي مثل بث المحتوى الصوتي أو الفيديو أو مؤتمرات الفيديو.

تربط بنية سيسكو التحتية الخاصة بالتطبيقات (ACI) داخل مركز البيانات جميع المكونات بطريقة آمنة وقابلة للتوسّع بدرجة كبيرة، كما توفر أيضاً إمكانات الإدارة السهلة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ويعتبر المكون الرئيسي الآخر للبنية هو نظام سيسكو للحوسبة الموحدة (UCS) الذي يجمع بين الخوادم ذات بنية x86 المتوافقة مع معايير القطاع والشبكات والتخزين. ويوفر نظام سيسكو للحوسبة الموحدة سعة الخادم اللازمة ويستطيع توفير قابلية تطوير تقنيات الحوسبة الآلية بناءً على طلب المستخدم. إضافةً إلى ذلك، يتم استخدام منصة الإنترنت والسحابة الذكية ThousandEyes من سيسكو لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة حول التسليم الرقمي للتطبيقات والخدمات.

تتم حماية البنية الكاملة بشكل شامل بواسطة Cisco Firepower لتعزيز الأمان. وسيضم مركز البيانات الجديد ذو المرونة العالية منتجات وتقنيات سيسكو التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة، بما في ذلك إمدادات الطاقة والمكونات الداخلية وأنظمة التبريد، ويعمل على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.