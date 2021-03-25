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Posted inبرمجيات

السعودية تطلق هوية رقمية يعتد بها للسعوديين والمقيمين

الهوية الرقمية السعودية الجديدة يعتد بها قانونيا وتُعدّ إثباتاً رسمياً ومعتمداً لهوية المقيم، وهي مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تطلق هوية رقمية يعتد بها للسعوديين والمقيمين

أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع (الهوية الرقمية) عن طريق تطبيق “توكلنا”, وتشمل
(الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين)، لتمكّن الاستخدام الرسمي لها باعتبارها وسيلة إثبات إلكترونية.

يأتي ذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية، ولتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأصبح تطبيق توكلنا يتحيح خدمة تعريف رقم الجوال من التطبيق مباشرة ودون الحاجة إلى التعريف عن طريق منصة أبشر، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة بصرفِ النظر عن حالتهم النظامية.

وسبق أن دعت سدايا عموم المستخدمين إلى المبادرة بتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) للاستفادة من الخدمات الجديدة مع ضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.

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