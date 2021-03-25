السعودية تطلق هوية رقمية يعتد بها للسعوديين والمقيمين

أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع (الهوية الرقمية) عن طريق تطبيق “توكلنا”, وتشمل

(الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين)، لتمكّن الاستخدام الرسمي لها باعتبارها وسيلة إثبات إلكترونية.

يأتي ذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية، ولتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

اعتماد #تطبيق_توكلنا وسيلة رقمية آمنة وموثوقة لاستعراض الهوية الرقمية للمواطن والمقيم.#الهوية_الرقمية_في_توكلنا pic.twitter.com/kqzvbre9Dt — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 24, 2021

وأصبح تطبيق توكلنا يتحيح خدمة تعريف رقم الجوال من التطبيق مباشرة ودون الحاجة إلى التعريف عن طريق منصة أبشر، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة بصرفِ النظر عن حالتهم النظامية.

وسبق أن دعت سدايا عموم المستخدمين إلى المبادرة بتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) للاستفادة من الخدمات الجديدة مع ضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.

الآن أصبحت هوية مقيم معتمدة رسمياً في تطبيق توكلنا. #الهوية_الرقمية_في_توكلنا pic.twitter.com/0AHfdo40No — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) March 24, 2021