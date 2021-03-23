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Posted inبرمجيات

مايكروسوفت تفاوض للاستحواذ على دسكورد لقاء 10 مليارات دولار

نقلت بلومبرغ أن مايكروسوفت تنظر في الاستحواذ على شبكة دسكورد لقاء أكثر من 10 مليارات دولار لدمجه في قسم ألعاب إكس بوكس Xbox Live لدى الشركة مع زيادة أعداد المشتركين في دسكورد الذي يؤمن التواصل الصوتي ضمن خدمات التواصل الاجتماعي مجاني لمجتمع الألعاب

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مايكروسوفت تفاوض للاستحواذ على دسكورد لقاء 10 مليارات دولار

وأشار التقرير استنادا إلى مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لأن المحادثات لا تزال خاصة، إلى أن دسكورد تنظر في عروض استحواذ من أكثر من جهة.

وتسعى دسكورد منذ مدة لتنويع قاعدة مستخدمي خدماتها التي تقدم لقرابة 200 مليون مشترك للدردشة بالصوت والنص، من خلال منافسة مايكروسوفت تيمز وسلاك لتكون بمثابة أداة للعمل الجماعي.

وذكر أحد المصادر أنه يرجح أن تقوم دسكورد بعملية طرح أولي لأسهمها بدلا من قبول عروض الاستحواذ، فيما رفض ممثلو مايكروسوفت وديسكورد التعليق على نبأ مفاوضات الاستحواذ المحتمل.

وذكر موقع فنتشر بيت  VentureBeat في وقت سابق يوم الاثنين أن دسكورد تشارك في محادثات حول بيع الشركة.  المبيعات.
تشتهر Discord ومقرها سان فرانسيسكو بخدماتها المجانية التي تتيح للاعبين التواصل عن طريق الفيديو والصوت والنص ، وقد استخدم الأشخاص العالقون في المنزل أثناء الوباء بشكل متزايد تقنيتها التي لقيت إقبالا كبيرا من مجموعات الدراسة ونوادي الكتب والتجمعات الافتراضية الأخرى.

ولدى الشركة أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا وتقوم بتطوير أدوات الاتصال الخاصة بها لتحويلها إلى “مكان للتحدث” بدلاً من مجرد منصة دردشة تتمحور حول اللاعب.

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