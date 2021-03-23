مايكروسوفت تفاوض للاستحواذ على دسكورد لقاء 10 مليارات دولار

وأشار التقرير استنادا إلى مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لأن المحادثات لا تزال خاصة، إلى أن دسكورد تنظر في عروض استحواذ من أكثر من جهة.

وتسعى دسكورد منذ مدة لتنويع قاعدة مستخدمي خدماتها التي تقدم لقرابة 200 مليون مشترك للدردشة بالصوت والنص، من خلال منافسة مايكروسوفت تيمز وسلاك لتكون بمثابة أداة للعمل الجماعي.

وذكر أحد المصادر أنه يرجح أن تقوم دسكورد بعملية طرح أولي لأسهمها بدلا من قبول عروض الاستحواذ، فيما رفض ممثلو مايكروسوفت وديسكورد التعليق على نبأ مفاوضات الاستحواذ المحتمل.

وذكر موقع فنتشر بيت VentureBeat في وقت سابق يوم الاثنين أن دسكورد تشارك في محادثات حول بيع الشركة. المبيعات.

تشتهر Discord ومقرها سان فرانسيسكو بخدماتها المجانية التي تتيح للاعبين التواصل عن طريق الفيديو والصوت والنص ، وقد استخدم الأشخاص العالقون في المنزل أثناء الوباء بشكل متزايد تقنيتها التي لقيت إقبالا كبيرا من مجموعات الدراسة ونوادي الكتب والتجمعات الافتراضية الأخرى.

ولدى الشركة أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا وتقوم بتطوير أدوات الاتصال الخاصة بها لتحويلها إلى “مكان للتحدث” بدلاً من مجرد منصة دردشة تتمحور حول اللاعب.