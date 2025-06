من وادي السليكون إلى دبي، شركة تشيز للتوثيق العقاري والرقمي تعلن عن وظائف لمقرها في دبي

واشار سايمون هدسون مؤسس الشركة لأريبيان بزنس أن تقنية العربون الرقمي NFT تضمن توثيق الأصول وتدوين سجلات الملكية للأصول وتتبعها سواء كانت عقارا أو لوحة فنية أو صورة من خلال حفظ العربون الرقمي في محفظة رقمية.

ويضيف إن هذا الأسلوب يؤمن شفافية تامة في ملكية الأصول ومنشأها لضمان منع تزوير نسخ منها.

وردا على استفسار أريبيان بزنس حول المبالغة بقدرات تقنيات لم تتجسد واقعا فعليا كما روّج لها مثل البلوك تشين، يدافع سايمون عن تقنية البلوك تشين قائلا إنها تقنية نظام قوي وشفاف يسمح بإجراء تعاملات وصفقات وإنجازها، ولحد الآن نجد العملات المشفرة مثل بيتكوين وايثريوم وغيرها تستخدم من قبل التقنيات بين الناس لتداول العملات المشفرة.

ويضيف إن العربون الرقمي يتيح للناس إصدار صك للأصول الرقمية مثل الصور والأعمال الفنية بذات التقنية لبيعها أو تداولها. ولعل القدرة على معاينة تاريخ أو سجل القطعة هو أمر هام للفنانين فالتقنية هذه تسمح لهم بالحصول على ريع من خلال العقود الذكية الدونة لمبيعات الأسواق الثانوية مستقبلا، بحسب قوله.

وتعمل شركة تشيز التي أسسها هدسون عام 2018، لنشر تطبيق جديد باسم Cheeze، ليتيح صك رمز أو عربون من الصور أو الأصول الرقمي على هيئة رموز غير القابلة للاستبدال NFT ليتاح بيعها وتداولها عبر قاعدة بيانات سلسلة الكُتل أو البلوك تشين. وتسعى الشركة لتكون المنصّة الأولى عالمياً للمصورين الفوتوغرافيين والفنانين وأصحاب الأصول الرقمية وحتى الشركات العقارية لبيع الأصول الرقمية.

هل يمكن اعتبار العربون القابل للتداول NFTs أداة جديدة لحقوق الطبع والنشر وحفظها؟ و، كيف تضيف قيمة عندما يمكن دمجها من أي ملف رسومي وأعمال فنية في نفس الوقت؟

– عادة وعندما يبيع الأشخاص هذه الرموز المصكوكة ( NFTs )، فهم لا يبيعون عمليا كامل حقوق الطبع والنشر بل يحتفظ صاحب الابتكار او التصميم باسمه كمؤلف أو منشئ كما تفعل شركة إنتاج مع الفنان . بالإضافة إلى القيمة المذكورة أعلاه ، فإنها تضيف قيمة لأنه يمكن للفنان الآن بيع العناصر الرقمية ولا يجعل ذلك من يصبح المشتري مالكًا لتلك القطع ، بل يمكن دمج عمليات الفتح المضافة في العقد الذكي. على سبيل المثال ، باع ملوك ليون مؤخرًا الأغاني على أنها NFT وقام المشترون بإلغاء تأمين وقت الاستلقاء لمقاعد الصف الأمامي في حفلاتهم الموسيقية.

ما هي نتائج إعلانك الأخير مع شركة مقرها دبي ، كم عدد الأشخاص الذين ستوظفهم في مكتبك في دبي؟

– لقد تلقينا استجابة ساحقة للإعلان الأخير. اخترنا دبي كمركز هندسي خاص بنا حيث أن المدينة متقدمة جدًا في تقنيات blockchain وتوفر مكانًا عالميًا للعمل للناس. تجعل سرعات الإنترنت السريعة والموقع الجغرافي المركزي منه مكانًا مثاليًا للتأسيس. لقد قمنا بالتوظيف بنشاط وسنواصل القيام بذلك خلال الأشهر القادمة.

أين يتم قبول NFTs قانونًا كدليل على الملكية ، مع العديد من البلدان التي تكافح مع قوانين حقوق النشر القديمة الجيدة – أين تتناسب مع المجال القانوني والتنظيمي الحالي؟ هل هناك أي أشخاص آخرين بخلاف المصورين الذين سيتم استهدافهم من خلال التطبيق الجديد القادم من Cheeze؟

– لست متأكدًا من فهمي للسؤال حول مكان قبولها قانونيًا. يتم شراء NFTs من المبدعين بنفس طريقة شراء عنصر مادي.

سنبدأ في البداية مع مجموعة مختارة من المصورين العالميين / المشهورين الذين سيكونون قادرين على عرض صورهم وبيعها. لدينا أيضًا معارض افتراضية في مساحات metaverse حيث ستكون متاحة للعرض والشراء. سنطلق مع مرور الوقت معارض فنية وميزات في التطبيق لأنواع أخرى من الفنانين.

