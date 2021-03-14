تحسين دعم اللغة العربية في منتجات غوغل

ما هي أبرز خطط الشركة للعام الحالي في الشرق الأوسط ودعم اللغة العربية في الخدمات والمنتجات لديها؟

غوغل تهتم بشكل كبير بجودة و دعم منتجاتها باللغة العربية، وقد أطلقنا العديد من المنتجات و الميزات و المبادرات الداعمة للغة العربية و المحتوى العربي على مر السنين السابقة، من مساعد غوغل في اللغة العربية، إلى العديد من الميزات في بحث و خرائط غوغل إلى المحتوى الكامل في برنامج مثل مهارات من غوغل ، وهناك العديد من هذه المشاريع تحت العمل والتحضير، والمزيد من المعلومات قريبا

كيف ترين تجربتك في غوغل ؟ كيف بدأتي وما تسير الأمور حتى الآن؟

اسمي مريم خالد دبوسي وأنا لبنانية مقيمة في إمارة دبي، وعمري 24 سنة. ولدت في مدينة في شمال لبنان تسمى طرابلس. أكملت دراستي الجامعية وحصلت على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة الأميركية في بيروت. لدي شغف بمساعدة الناس وتحسين مجتمعي، وهذا ما يجذبني إلى التكنولوجيا – لأنها قادرة على تغيير الحياة والمجتمع على نطاق واسع.

قادني شغفي المتزايد بالتكنولوجيا وكيف يمكن أن تخلق فرصًا قابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص إلى غوغل ، حيث أعمل اليوم كمديرة تسويق المنتجات للعالم العربي

يركز عملي على مجالين:

● كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا أكثر فائدة في حياة مستخدمينا وقادرة على حل مشكلاتهم اليومية؟

● كيف يمكننا أن نعرف المستخدمين على الميزات التي قد يجدونها مفيدة في منتجات غوغل المختلفة والتي قد تساعدهم في حياتهم اليومية؟

ومن الأمثلة على ذلك “مساعد غوغل ” الذي ساهمت إطلاقه في 15 دولة باللغة العربية لأول مرة.

ما هو المشروع الذي تعملين عليه الآن؟

أعمل على إطلاق بعض المنتجات والميزات التي من المفترض أن تسمع عنها قريبًا، بما في ذلك التفكير في الطرق التي يمكننا بها جعل مساعد غوغل أكثر إفادة المتحدثين باللغة العربية. هناك مجال آخر أركز عليه هذا العام وهو حول المحتوى و منشئ المحتوى العرب على YouTube .

لدينا عدد كبير من المبدعين الذين ينتجون محتوى عبر طيف واسع من الألعاب إلى التمويل ، وجميعهم يتمتعون بإمكانيات كبيرة وهذا أحد مجالات تركيزي لهذا العام.

كيف ترين العمل في شركة غوغل بالنسبة للمرأة؟

تركز غوغل على تمكينك من الأداء بكامل إمكاناتك بغض النظر عن جنسك وتلعب دورًا رياديا في ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التكنولوجيا. سواء للعاملين في الشركة أو للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، أنا فخورة بالعديد من المبادرات والإنجازات التي تبنتها غوغل في هذا المجال، علاوة على ذلك، تهتم غوغل بالتوجيه والإرشاد للعاملين فيها من قبل أشخاص أتطلع إليهم وهم يسعون لإحداث تأثير على التكنولوجيا في العالم العربي، خصوصا مع دخول المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت.

كونك في طليعة التكنولوجيا في منطقة مثل العالم العربي حيث يأتي ملايين الأشخاص عبر الإنترنت ، يمنحك الإحساس بالحجم والأهمية للدور الذي يلعبه الإنترنت ، وأريد المساعدة وأن أكون جزءًا من ذلك.

هل ترين أن فرص عمل المرأة في شركات التقنية في الشرق الأوسط أصبحت أفضل من قبل؟ وكيف ذلك؟

التكنولوجيا هي عامل تمكين كبير للمرأة! مثلاً في قطاع التعليم: تمكن التكنولوجيا النساء من الوصول إلى المواد والمحتوى الذي قد لا يتمكنون من الوصول إليه تقليديًا ، ويربط الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام معًا للدفاع عن القضايا المشتركة و مشاركة التجارب بشكل أسرع. مثال على ذلك هو حركة #MeToo الأخيرة على مستوى العالم والتي و خصوصاً كيف تمكنت العديد من النشطاء بمجال حقوق المرأة من إيصال أصوات العديد من النساء والتأثير على الرأي العام في قضايا العنف، الاعتداء والتحرش الجنسي خاصة في مصر ولبنان. لم يكن هذا ليحدث لولا قيام النشطاء في هذا المجال بالتنظيم والاتصال والتعريف بالحقوق و كله عبر الإنترنت.

فكر في الوضع الذي نعيشه في منطقتنا اليوم. أكثر من 50٪ من خريجي الجامعات من الإناث ، لكن 20٪ فقط يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

يمكن للإنترنت أن يمكّن المرأة من أن تكون جزءًا من القوى العاملة من خلال تمكين الشركات من التعليم و امتلاك مواهب أوسع واستيعاب النساء اللواتي يفضلن العمل عن بعد ، أو ساعات عمل أكثر مرونة ، أو لتسهيل النساء على بدء مشاريع والوصول إلى زبائن أوسع وبيعه مباشرةً عبر الإنترنت.