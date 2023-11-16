لأول مرة.. “ويندوز” على أجهزة آيفون وآيباد

كشفت شركة “مايكروسوفت” عن تطبيق جديد يتيح لمستخدمي نظام “IOS” باستخدام مميزات “ويندوز” الشهيرة للحواسب الآلية.

وأعلنت “مايكروسوفت” أن التطبيق الجديد سيعمل على أجهزة آيفون وآيباد بصورة طبيعية، وهو يشبه تطبيق “ويندوز 365” مع تعديلات متطورة.

ويتيح تطبيق “ويندوز” خيار فتح شاشات متتعددة على الهاتف مثل الحاسب الآلي، والتحكم في الأجهزة الطرفية مثل كاميرات الويب والطابعات وأقراص التخزين.

ويتوفر تطبيق “ويندوز” الجديد في الوقت الحالي لنظام “IOS” فقط بينما يجري العمل على تطوير نسخة خاصة لنظام “أندرويد”.

وسيكون التطبيق في البداية متاحا لحسابات محدودة لاستخدامه في مجالات العمل، لكن هناك إشارات على إتاحته لكافة المستخدمين قريبا.

ويمكن التطبيق الجديد التحكم في الحاسب الآلي تماما عن بُعد من خلال الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية، ما يساهم في إنجاز الكثير من الأعمال دون الحاجة إلى العمل المكتبي.