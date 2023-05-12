ويلكس، منصة لتقنية التأمين، ما الذي تقدمه في الإمارات؟

تجمع منصّة ويلكس Wellx ما بين تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا الصحّية، فتدمج عالم الخدمات المالية مع مجال يُعنى به الجميع، ألا وهو العافية. تحاور أريبيان بزنس مع فايبهاف كاشياب وجافيد أكبيرالي، المؤسّسين المشاركين في Wellx، وهي منصة تأمين جديدة تنفرد بتقديم مزايا فريدة في قطاع التأمين.

وبالسؤال عما يميز نهج الشركة عن غيرها في السوق، يجيب قائلا:”منصّة ويل إكس منظومة تُعتبَر الأولى من نوعها في مجال التأمين الصحّي والتأمين على الحياة في المنطقة. تلتزم ويل إكس بتقديم الدعم وتعزيز السعادة، والصحّة والصمود في المجتمعات. في ويل إكس، نسعى إلى تحسين صحّتكم، لذلك نتعاون مع شركة التأمين الخاصة بكم. بعد الجائحة، شهدنا تحوّلاً عالمياً نحو الوقاية وأصبح الأشخاص يعطون الأولوية لعافيتهم أكثر من أي وقت مضى. تهدف رؤيتنا إلى مساعدة الأفراد والمجموعات على اتباع أسلوب حياة صحّي أكثر وإحداث تغيّرات طويلة الأمد في سلوكهم من خلال التلعيب والعلوم السلوكية. وقد ابتكرنا المنصّة لنتيح لشركات التأمين إدارة صحّة عملائهم بشكل أفضل. تقدّم منصّة ويل إكس برنامجاً لشركات التأمين وسبق أن أدخلت في عملياتها عدداً من الشركاء (وتستعدّ لإدخال المزيد منهم!).

وتسعى من خلال نهجها وحلّها النموذجي إلى توفير الدعم والمساعدة إلى أي مشروع يهدف إلى توجيه عملائه أو موارده البشرية نحو أسلوب حياة صحّي أكثر. تركّز منصّة ويل إكس على نقطتَين أساسيّتَين وهما: جعل أسلوب الحياة الصحّي تجربةً ممتعةً، وتبسيط عملية اتباع أسلوب الحياة الصحّي وجعلها في منتهى السلاسة.

أين تمارس الشركة عملياتها حالياً؟

تأسّست الشركة في دبي وتسجّلت في مركز دبي المالي العالمي. بعد مرور عام واحد، توسّع الفريق بسرعة هائلة خلال السنة الماضية، بحيث ارتفع عدد أعضائه من شخصَين، وهما المؤسِّسان الشريكان جافيد أكبر علي (المدير العام) وفيبهاف كاشياب (الرئيس التنفيذي) إلى أكثر من 20 شخصاً في دبي والهند، نذكر منهم الدكتورة أنوشكا باتشافا التي قدمت من المملكة المتحدة إلى المنطقة بصفتها الرئيسة التنفيذية للإنتاج والمؤسِّسة الشريكة. ولدى منصّة ويل إكس عملاء في مختلف أنحاء المنطقة، علماً بأنّ تركيزها الأساسي ينصبّ على الإمارات والمناطق الجغرافية المحيطة.

ما رأيك بقطاع التكنولوجيا المالي في الخليج العربي؟ هل ترى تركيزاً زائداً على قطاعات معيّنة على حساب قطاعات أخرى؟

يشهد الابتكار بشكل عام في الخليج العربي ازدهاراً هائلاً. فقد ساهمت التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تراجع الميل العام إلى آلة الإثيريوم الافتراضية فيما سجّلت ارتفاعاً في الصفقات والتمويل على حد سواء في العام 2022 لتحافظ على مكانتها كخيار مفضّل لدى المستثمرين في المنطقة. في ظلّ فترة تشهد اضطراباً بوجه عام، جمعَ القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلاً غير مسبوق بلغ 925 مليون دولار أميركي في 131 صفقةً. وجاءت زيادة التمويل مدعومةً بصفقات تجاوزت 100 مليون دولار ما يعني أنّها سجّلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 75% من جهة، وبصفقات غير ضخمة ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 53% وفقاً لشركة ماغنيت، من جهة أخرى. وفيما شهدت الاقتصادات الأخرى، بما فيها العالم الغربي وآسيا، تباطؤاً بعد الجائحة، لا تزال المنطقة صامدةً أمام التدهور الاقتصادي، حتى أنّ توفُّر الرأسمال المالي والفكري في زيادة مستمرّة. من الواضح أنّ التكنولوجيات المالية، المشار إليها عموماً بـfintech، قد هيمنت على القطاع ككل، وعلى منصات الدفع، والخدمات المصرفية، والتأمين، والادخارات وإدارة الثروات.

ومؤخراً، شهدت منصّة InsureTech اندفاعاً هائلاً بما أنّ هذه القطاعات التقليدية أصبحت جاهزةً للثورة التكنولوجية في مجال الخدمات المالية وستستفيد من الدعم والتمويل الحالي والجديد في المنطقة لتعزّز نموّها. علاوةً على ذلك، تتيح بعض الجهات مثل مركز دبي المالي العالمي حيث تتمركز شركة ويل إكس، لرواد الأعمال والشركات الناشئة الاجتماع معاً لتشارُك الأفكار والآراء، وبالتالي إحراز تقدّم أكبر يداً بيد من خلال هذا المجتمع والتعاون.

ما هي أبرز التحديات التي تواجهها منصّة ويل إكس حالياً؟

تواجه منصّة ويل إكس تحدياتٍ شأنها شأن جميع الشركات الناشئة في الوقت الراهن. لم تكن ديناميكيات السوق مؤاتيةً على الإطلاق، لاسيما وأنّ عامِلَي عدم اليقين والتضخّم قد صعّبا علينا جمع قدر كبير من الرأسمال، ما أدى إلى تخفيض تقييمات المشاريع القائمة على التكنولوجيا، ناهيك عن انخفاض المبيعات في ظلّ تعثّر الاقتصادات. والأسوأ من ذلك، أنّ رواد الأعمال المجتهدين اضطروا إلى القيام بمساومات وتطبيق تدابير جذرية لخفض التكاليف وفصل العاملين لمواجهة الأزمة. بالمقابل، نشأت منافسة محتدمة بين المواهب الفذّة في عالم ما بعد الجائحة، وأخذت الشركات تفقد مواردها البشرية فيما بدأ العالم بأسره يشهد ازدياداً مستمراً في مشاريع ريادة الأعمال. ثمّ يأتي دور التكنولوجيا، إذ لا يكفي أن تكون الخدمات شغّالةً بل يجب التأكد من أنّها تلبّي حاجات العملاء. من هذا المنطلق، ينبغي تصميمها بسلاسة تامة ليتفاعل معها العملاء ولتحلّ مشكلةً فعليةً وبالتالي لتزوّد المشتري بمنتج يحمل قيمةً عاليةً. ثمّ تنشأ تحديات القطاع، حيث تواجه شركات التأمين حالياً فترةً عصيبةً. شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ارتفاعاً في تكاليف الرعاية الصحية بحيث وصلت إلى معدلات ما قبل الجائحة، فيما لم يتم حلّ العبء الذي تشكّله حالات السرطان غير المشخّصة، والأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة. وفيما من المتوقّع أن تشهد التكاليف الطبية للموظف الواحد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ارتفاعاً بنسبة قد تصل إلى 15% في العام 2023، عقب ارتفاع مماثل في العام الماضي، وفقاً لآخر بحث صادر عن ميرسر مارش بينيفتس، تواجه شركات التأمين التحدّي المتمثّل في موازنة تكاليف المطالبات المتزايدة، إلى جانب تكاليف عملياتها الخاصة المتزايدة بهدف تزويد العملاء بالخدمة والرعاية باستمرار. وهنا بالذات ستوفّر منصّة ويل إكس ومنتجاتها وخدماتها الدعم، لا بل ستساعد أيضاً العملاء على التمتّع بصحة أفضل والمحافظة على صحّتهم، الأمر الذي يساهم في الحدّ من المطالبات ومساعدة شركات التأمين على خفض التكاليف والأقساط.

ما الخطوات التالية في جعبة منصة ويل إكس؟

يدرك الفريق في ويل إكس تماماً أنّه يقدّم خدمةً مفيدةً وسبق أن أثبتت ملاءمتها لسوق المنتجات، بحيث حقّقت نجاحاً باهراً بعد أن قررت مجموعات العملاء الأساسية تجربتها فور طرحها. من المرتقب إغلاق مرحلة الاستثمار الأولى في وقت قريب، وستُستخدَم لتعزيز التكنولوجيا القائمة، عبر تطوير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بهدف تلبية الحاجات بشكل أفضل، وفي الوقت عينه إدخال خدمات جديدة إلى السوق في مجال خدمات الرعاية المستمرة، بدءاً من الوقاية وصولاً إلى إدارة الحالات الطبية، فيما يتمّ تزويد العملاء بتجربة متكاملة في منتهى السلاسة والمتعة. تتمثّل الخطوة التالية في توسيع انتشارنا في المنطقة، إذ من المتوقّع أن تتوفر خدمات منصّة ويل إكس في أسواق الخليج العربي الرئيسية قبل نهاية العام، فيما نعمل على إدخال المنصّة إلى المملكة العربية السعودية قبل استهداف الأسواق العالمية في مطلع العام 2024. بعد الجائحة، اتّضحت هشاشة حياة الإنسان، وبالتالي يريد الأشخاص القيام بعمل أفضل، ويحاولون القيام

بذلك. ندرك أنّ عبء الصحة يثقل كاهل المنطقة، ونفهم أنّ الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكّري تؤثّر بشكل ملحوظ على الصحة الجسدية والمدى العمري، كما أنّ الصحة العقلية، لاسيما في عالم ما بعد الجائحة لم يعد أمراً قابلاً للتجاهل. كما نفهم أنّه من الصعب اكتساب عادات جديدة. نحن نودّ تغيير المستقبل من خلال منصّة ويل إكس ومنظومة التلعيب الفريدة لدينا ونهجنا للتغيّر السلوكي. وبصفتنا مجتمعاً من شركات التأمين وقادة الابتكار، يجب علينا قيادة التغيير للارتقاء بطريقة تفاعل عملائنا مع الصحّة والعافية. فلقد حان الوقت.