واتساب تطلق ميزة “الرمز السري” لضمان خصوصية المحادثات

أطلقت شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا ميزة جديدة، حيث تقدم لملايين المستخدمين وظيفة رمز سري لحماية المحادثات الحساسة على منصتها.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء كلمة مرور مميزة ، منفصلة عن رمز إلغاء قفل الجهاز، لإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى محادثاتهم المقفلة.

وأعلن مارك زوكربيرج ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن طرح رمز سري لقفل الدردشة على واتساب، مما يتيح للمستخدمين حماية محادثاتهم بكلمة مرور فريدة.

وقال زوكربيرج على قناة واتساب الخاصة به: “نطرح رمزًا سريًا لقفل الدردشة على واتساب حتى تتمكن من حماية محادثاتك بكلمة مرور فريدة.

يمكنك الآن ضبط محادثاتك المقفلة لتظهر فقط عند كتابة الرمز السري في شريط البحث، لذلك لا يمكن لأحد اكتشاف محادثاتك الأكثر خصوصية عن غير قصد .

يمكن للمستخدمين اختيار إخفاء مجلد “المحادثات المقفلة” من قائمة الدردشة، مما يجعلها قابلة للاكتشاف فقط من خلال إدخال الرمز السري في شريط البحث.

ولمزيد من المرونة ، يمكن للمستخدمين اختيار عرض مجلد “المحادثات المقفلة” في قائمة الدردشة، يمكنهم الضغط لفترة طويلة على محادثة لقفلها، مما يلغي الحاجة إلى الانتقال إلى إعدادات الدردشة، بحسب ما نشرت صحيفة “بزنس توداي.

يهدف هذا التطور إلى زيادة صعوبة الوصول إلى الدردشات لأي شخص لديه حق الوصول إلى الهاتف أو الأشخاص الذين يشاركون جهازًا.

وقالت الشركة في بيان: “نحن سعداء للغاية لأن مجتمعنا يحب سرية المحادثات، ونأمل أن يجعل الرمز السري الأمر أكثر فائدة لهم”.