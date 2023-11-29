“واتساب” يطرح ميزة جديدة لمستخدمي الحاسب الآلي

وفرت منصة المراسلة الفورية “واتساب”، لمستخدمي نسخ التطبيق على أجهزة الحاسب الآلي، ميزة “العرض لمرة واحدة” للوسائط (الصور ومقاطع الفيديو) في مراسلات التطبيق.

توفير الميزة مجددا بعد عام من إزالتها

وقد وفرت منصة “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا” ( فيسبوك سابقا)، هذه الميزة مرة أخرى بعد عام من إزالتها من نسخ التطبيق المخصص للكمبيوتر لأسباب أمنية.

ويمكن حاليا استخدام هذه الميزة لمستخدمي تطبيق واتساب على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل “ويندوز”، أو “ماك أو إس”، بشرط تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح.

فوائد الميزة الجديدة

وعند تفعيل ميزة “العرض لمرة واحدة” في تطبيق “واتساب”، تنتهي صلاحية الرسائل المرسلة خلال 14 يوما من إرسالها، في حال عدم فتحها، كما أن الوسائط المرسلة، لا تحفظ في قسم الصور أو المعرض لدى المستلم، كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو مشاركتها بأي طريقة.

منع الحصول على لقطة للشاشة

ويمنع تطبيق “واتساب”، تصوير لقطة للشاشة الكمبيوتر “سكرين شوت” عند فتح الوسائط المرسلة بميزة “العرض لمرة واحدة”، للحفاظ على خصوصية المرسل، وفائدة هذه الميزة.

كيف تستخدم “العرض لمرة واحدة” على الكمبيوتر

يقوم المرسل باستخدام الميزة بالضغط على أيقونة “1” الموجودة في أسفل الشاشة قبل إرسال الصورة، أو مقطع الفيديو.

سيظهر للمرسل إليه رمز “مرة واحدة” عند استلامه الصورة أو مقطع الفيديو، وعندما يفتحها الرسالة تختفي تلقائيا.

وأطلق تطبيق “واتساب”، منذ عامين ميزة “العرض لمرة واحدة” للوسائط، لنسخ التطبيق للهاتف الذكي، وذلك لإتاحة إرسال محتوى ( صورة، أو فيديو) يختفي بمجرد استعراضه، أو رؤيته مرة واحدة فقط.