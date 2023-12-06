ميتا تعلن وقف الدردشة بين ماسنجر وإنستغرام

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” (فيسبوك سابقا)، وقف إجراء الدردشات بين تطبيقي “فيسبوك ماسنجر”، و”إنستغرام”، بداية من منتصف شهر ديسمبر الجاري.

ووفقًا لما نشره الدعم الرسمي لفيسبوك، فإن مستخدمي “إنستغرام” لن يستطيعوا إجراء محادثات جديدة مع المستخدمين من أصحاب حسابات “فيسبوك”، أو الاتصال بها.

وسوف تصبح كافة المحادثات بين مستخدمي كلا التطبيقين كما هي، ومتاحة للقراءة فقط، دون إمكانية تبادل رسائل جديدة.

وكانت شركة “ميتا بلاتفورمز”، قد أتاحت ربط خدمة المراسلة الفورية “فيسبوك ماسنجر”، مع “إنستغرام”، قبل 3 أعوام، ليتمكن المستخدمون من تبادل الرسائل عبر التطبيقين التابعين لها.

وبعد منتصف الشهر الجاري، لن تتمكن حسابات “فيسبوك” من عرض حالة النشاط لحسابات “إنستغرام”، ولن تنقل أي دردشات أجريت بين حسابات “إنستغرام”، وحسابات “فيسبوك” إلى البريد الوارد في “ماسنجر”.

وعند دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ، يمكن استئناف الدردشات مع جهات الاتصال في “ماسنجر”، باستخدام حساب “فيسبوك” فقط.

ولم تعلن شركة “ميتا بلاتفورمز”، أسباب إجراء هذه التغييرات، لكن بعض الخبراء يرجحون ارتباطها بقانون الأسواق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي، وأنها جزء من تحضيرات واسعة تعدها الشركة الأم لفيسبوك، للامتثال لذلك القانون.

وكانت شركة “ميتا بلاتفورمز”، قد أجرت أيضًا بعض التعديلات في خدمة المراسلة الفورية “فيسبوك ماسنجر”، خلال الآونة الأخيرة، ومنها إيقاف دعم رسائل SMS/MMS في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد”، وإغلاق تطبيق المراسلة الفورية “ماسنجر لايت”.