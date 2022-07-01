منصة تداول العملات المشفرة بينانس تجّند أقوى رجل على تيك تيك

تعاونت منصة العملات المشفرة بينانس Binance مع خابي لام Khaby Lame الذي يعد أقوى المؤثرين على تيك توك،ولديه حوالي 144 مليون متابع. وتزعم الشركة إنها تأمل بتوضيح الصورة الحقيقية للجيل الثالث من الويب (Web3). وتأمل الشركة من الاستفادة من أسلوبه المبسط لتوضح مفاهيم معقدة ومغالطات في التقنيات الجديدة للويب مثل العملات المشفرة والتطبيقات الموزعة مثل منصات التداول بالعملات المشفرة.



وقالت الشركة في بيان إن الشاب السنغالي الإيطالي انتشر بسرعة بسبب مقاطع الفيديو الكوميدية الخاصة به بعنوان حيل حياتية “Life hack” . واصبح الشاب خابي البالغ من العمر 22 عاماً، من ضمن الشخصيات المشهورة في عالم الإنترنت، بعدما كان عاطلاً عن العمل.

وسيصبح خابي شريكا لمجموعة بينانس من الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، وسنرى كيف يمكن تبسيط فكرة هذه الرموز التي يعجز عن توضيحها حتى معظم العاملين بها!

وكانت هيئة الأنشطة المالية فى بريطانيا قد حذرت العام الماضي المتداولين في البلاد من التعامل مع شركة بينانس «Binance Markets Ltd» عقب قفزة تضاعفت فيها عمليات الاحتيال باسم العملات المشفرة مثل بيتكوين.

ومنحت الهيئة البريطانية شركة بينانس وقتها مهلة للتحقق من إزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية المالية.

أما الشاب خاربي فتزعم سيرة التسويق الخاصة به، أن حياته تغيّرت بعد أن فقد عمله في مصنع بإيطاليا بسبب كورونا أول أيام الوباء فقام بتحميل تطبيق تيك توك وبدأ تعديله ثم نشر أول مقطع، ثم توالت الفيديوهات الصامتة المصحوبة بأداء وحركات كوميدية يقوم بها مثل الرقص والسخرية من مقاطع الفيدو التي تنتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي ليرد عليها رداً صامتا وبنظرات ساخطة تماشت مع شعور الشباب الغاضب مما جعل طريقته هذه تنتشر على نطاق واسع بحسب زعمه في مقابلات صحفية.