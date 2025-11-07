مطورون سعوديون يقدمون تجارب ريادية في الألعاب الإلكترونية

استعرض مطورون سعوديون تجاربهم الرائدة في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية عبر منصة مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود” التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وذلك ضمن مشاركة المركز في ملتقى بيبان 2025 المقام في الرياض.

وشهدت المنصة عرضاً لقصص نجاح عدد من المستفيدين من برامجها، التي تسهم في تمكين الشركات الناشئة وتأهيلها لتحقيق النمو والاستدامة في قطاعات مختلفة.

ويُعتبر برنامج “رواد الألعاب السعودية” أحد أبرز مبادرات “كود” الداعمة للمواهب الوطنية في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، وتبدأ أولى مراحله بفعالية “جيم جام” التي تقيس قدرات المبرمجين على تطوير لعبة متكاملة، ثم ينتقل المشاركون بعد ذلك إلى حاضنة تشمل الإرشاد والتوجيه والتأهيل حتى الوصول إلى إنتاج ألعاب فيديو.

وفي لقاءات أجرتها وكالة الأنباء السعودية مع عدد من المطورين المشاركين، أشاروا إلى أن البرنامج كان له أثر ملموس في رفع نضج مشاريعهم وتعزيز قدراتهم الريادية، مما مكّنهم من الوصول إلى مراحل متقدمة في رحلتهم التطويرية.

ويعمل مركز كود على دعم نمو الشركات التقنية الناشئة، ويعزز ريادة الأعمال الرقمية في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين الكفاءات الوطنية وتحفيز الإبداع والابتكار في القطاع التقني.