أوقفت خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق شركة “فوري” لحلول الدفع الإلكتروني في مصر مع أنباء عن اختراق التطبيق والبيانات الشخصية للمتعاملين علما أن لدى شبكة فوري قرابة 50 مليون مشترك.

وأعلنت شركة “فوري” في بيان رسمي أنه لا صحة لاي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم او اختراق لنظامها المعلوماتي.

وأضاف البيان بتأكيد “عدم وقوع أي هجوم أو اختراق لنظام الشركة المعلوماتي”، مع تأكيد الشركة أن “‏كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وخدماتها المقدمة إلكترونيا”،

ويوضح الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري لموقع “سكاي نيوز عربية“، ما جرى خلال الساعات الأخيرة، قائلا: تلقينا معلومات غير مؤكدة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بحدوث مشكلة في بعض خدماتنا المقدمة إلكترونيا، وعلى الفور اتخذنا العديد من الإجراءات لمعرفة مدى صحة تلك الأقاويل. طوال ساعات الليل وحتى بداية الخميس جرى بحث كافة معاملات الشركة، من خلال تنفيذ بحث واختبارات عديدة عن طريق فريق الدعم الفني داخل شركتنا. بعد الانتهاء من جميع الاختبارات تأكدنا من عدم وجود أي اختراق لبيانات العملاء المالية والبنكية، أو حدوث أزمة في التطبيقات التابعة للشركة. لا نواجه أي مشكلة داخل الشركة، لكن هناك عطل مؤقت في أحد التطبيقات والموقع نظرا لضغط العملاء، حيث يشهد حركة كبيرة في الساعات الماضية بعد انتشار الشائعات. عقب انتهاء موجة الدخول بكثافة على الموقع والتطبيق من العملاء، سيعودان للعمل ‏بصورة طبيعية وستنتهي الأزمة، ويمكن للجميع تنفيذ تعاملاتهم المادية بسلاسة.

ونشرت حسابات على الشبكات الاجتماعية لقطات لتعميم وصل بعض البنوك المصرية لم يتم التحقق من صحته ويدعو لسحب تسجيل بطاقات الائتمان والبطاقات الأخرى من فوري لتجنب تعرضهم لسحب غير مشروع من أرصدتهم.

⛔️ كل بيانات عملاء فوري – Fawry في مصر اتهكرت!

وتم تصنيف الاختراق بنسبة 5/5 , فـ لو حاطط فيزا عليه كلم البنك ووقف الفيزا فورًا ! pic.twitter.com/CDUglRjnbJ — Mido Crypto #BTC (@amidoofficial3) November 9, 2023

وكان موقع مختص برصد الاختراقات السيبرانية قد زعم بتعرض فوري للاختراق بفيروس الفدية الذي يحجب البيانات ويطالب بفدية لفك تشفيرها.