شريحة إيلون ماسك الدماغية.. هل ينوي “زوكربيرج” استخدامها؟

لم يحسم الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، موقفه من استخدام شرائح الدماغ، وعبر عن قلقه من التجربة في الوقت الحالي.

وقال مارك في مقابلة مع البودكاست الخاص بـ Morning Brew Daily: “ربما في المستقبل سيلجأ شخص ما إلى الشريحة التي يتم إدخالها إلى الدماغ لكنني لا أرغب في استخدام الإصدار الأول من ذلك.”

وتابع: “أعتقد أنك قد ترغب في الانتظار حتى ينضج هذا الشيء، دعنا ننتظر حتى لا أحتاج إلى ترقية هذا الشيء كل عام.”

على الرغم من أنه لم يذكر أي شركة على وجه التحديد، إلا أن الاسم الأكثر شهرة بين أولئك الذين يعملون في واجهات الدماغ والحاسوب هو نيورالينك التي أسسها إيلون ماسك لتطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.

شريحة إيلون ماسك الدماغية

وللمرة الأولى، كشفت “نيورالينك” مع نهاية شهر يناير الماضي، عن أنها زرعت رقاقتها في دماغ مريض بشري، بعدما قامت بذلك سابقا على قردة.

وقال “ماسك” إن النتائج الأولية لهذه التجربة تظهر اكتشافات واعدة لتحفيز الخلايا العصبية.

وهذه الخطوة مصممة لتمكين الأشخاص من التحكم في هواتفهم الذكية باستخدام أفكارهم، فضلا عن تشغيل تقنيات أخرى.

وفي مايو 2023، حصلت نيورالينك على ترخيص لاستخدام الغرسة المسطحة والدائرية في تجربة سريرية مع البشر، بعد أن تم اختبارها سابقا على القردة.

وتحتوي الغرسة التي يتم توصليها بالدماغ عن طريق إبرة ناعمة للغاية على 1024 إلكترود.

وكانت نيورالينك تبحث عن مرضى يعانون من الشلل الرباعي، أي شلل في الساقين والذراعين. من أجل تنفيذ التجربة السريرية، وعندما يبدأ الأشخاص في التحرك، يصبح جزءا معينا من الدماغ نشطا، ويلتقط الإلكترود هذه الإشارات.

ولدي شركة نيورالينك أيضا العديد من المنافسين الذين يأملون أيضا في استخدام هذه التكنولوجيا تجاريا.

وقال “ماسك” إن شركة نيورالينك تهدف إلى وضع حل لمرضى التوحد والفصام والسماح للأشخاص باستخدام أجهزة مثل الهاتف أو الكمبيوتر بمجرد التفكير فيها.

جديد ميتا

أما بالنسبة لميتا، فقد ناقش زوكربيرج عمل الشركة على سوار معصم يتضمن الذكاء الاصطناعي ويستجيب لإيماءات يدك للسماح لك بالقيام بأشياء مثل إرسال رسائل نصية إلى أصدقائك، على سبيل المثال.

وقال زوكربيرج: “ستكون قادرًا في المستقبل على الكتابة والتحكم في شيء ما من خلال التفكير في الطريقة التي تريد بها تحريك يدك”.

نظارة فيجن برو من أبل

وانتقد زوكربيرج، نظارة فيجن برو التابعة لشركة أبل الأمريكية، بسبب ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن النظارة Quest التي تنتجها ميتا تمتع بمميزات تمنحها الأفضلية مثل سعرها ووزنها.

وقال إنه حينما يرى أن فيجن برو أقل من Quest 3 فإن ذلك لا يعني أنه يرفض أبل أو يتجاهل أن الشركة من المحتمل أن تتمكن من إجراء تحسينات على النماذج المستقبلية.

وشدد زوكربيرغ على أن المنافسة شيء جيد، وأنها تضيف شعوراً بالإلحاح لفرق Meta التي تعمل على منتجات منافسة.