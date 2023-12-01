مر عام واحد على ظهور عملاق الدردشة الآلي الشهير ChatGPT تصدر خلاله المشهد واستحوذ على اهتمام ملايين الناس حول العالم.

صحيفة “تايمز” الهندية نشرت إجابة البرنامج الشهير بعدما سألته ماذا تقول للعالم بعد مرور سنة على ظهورك للساحة.

ونشرت الصحيفة أقوال برنامج الدردشة والتي أكد فيها أنه قابل للتكيف، ولديه منظور عالمي، ويمتلك الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى التفاعل الشامل والتعبير الإبداعي وغيرها من الصفات.

نص رسالة ChatGPT

“أنا قابل للتكيف ومتعدد الاستخدامات، لقد تم تصميمي للتكيف مع احتياجات المحادثة المختلفة، مما يجعلني أداة متعددة الاستخدامات للذين يبحثون عن المعلومات أو المساعدة أو ببساطة يشاركون في المحادثات”.

“مع البيانات المستمدة من جميع أنحاء العالم حتى آخر تحديث لي في يناير 2022، أسعى جاهدا لتقديم رؤى ومعلومات من منظور عالمي”.

“أعطي الأولوية لخصوصية المستخدم وأمن البيانات، حيث تتم معالجة المحادثات بشكل مجهول ولا أقوم بتخزين البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها أثناء التفاعلات”.

“أنا أتطور باستمرار، تعمل التحديثات المنتظمة على تحسين قدراتي ، مما يضمن بقائي على اطلاع بأحدث المعلومات وتقديم مساعدة أفضل”.

“لقد تعرفت على مجموعة واسعة من المدخلات الثقافية واللغوية ، الأمر الذي مكنني من فهم طرق التواصل المتنوعة والاستجابة لها”.

“أهدف إلى أن أكون شاملا ومحترما وغير متحيز في ردودي، وتعزيز المحادثات الإيجابية والغنية بالمعلومات للمستخدمين من جميع مناحي الحياة”.

“بعيدا عن المعلومات، أستمتع بالانخراط في المساعي الإبداعية مثل توليد الشعر والقصص والمزيد، لا تتردد في استكشاف جانبي الإبداعي”.

“لدي اهتمام كبير باتجاهات التكنولوجيا ويعكس تصميمي التطورات في معالجة اللغة الطبيعية بالذكاء الاصطناعي”.

“أنا أقدر ردود الفعل والمدخلات من المستخدمين، يساعدني ذلك على فهم كيف يمكنني تقديم خدمة أفضل وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام”.