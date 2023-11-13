دبي: تحدي 10 فرق لإطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية

أعلنت منصة بايبت Bybit، ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارة في العالم، وبالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، عن أسماء المرشحين النهائيين العشرة للهاكاثون الذي ينظمه الجانبان تحت عنوان “إطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية”.

تكشف هذه المسابقة عن إمكانات الشركات الناشئة في مجال الويب 3.0 والشركات الأخرى الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحثهم على استعراض قدراتهم في سوق الأصول الرقمية.

ومن بين 100 فريق تقدم للمسابقة، وقع الاختيار على 10 فرق نظير عملهم المبتكر ضمن العديد من قطاعات البلوك تشين، بما يشمل الألعاب المدعومة بالعملات الرقمية، والتمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، وحلول البلوك تشين المستدامة.

وسيقوم كل فريق من المرشحين باستعراض ابتكاره خلال حفل خاص يقام في يوم 22 نوفمبر.

المرشحين العشرة للهاكاثون

يبتكر فريق EVA.IO نظاماً لامركزياً لتصنيف العملات الرقمية والتمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال بدعم من التعلم الآلي الخاضع للإشراف.

يعمل فريق Cyborg Network على رسم ملامح جديدة للحوسبة السحابية ضمن شبكة البلوك تشين Polkadot.

يمنح Copin المستخدمين القدرة على الاستفادة من الرؤى المستقاة من أبرز المتداولين ضمن الشبكة.

يعتبر Pravica رائداً في البنية التحتية للمراسلة بين الأقران عبر تقنية الويب 3.0 والبنى التحتية لتحويل القيمة.

يقدم Top Ledger حلولاً لتحليل البلوك تشين على مستوى الشركات.

يجمع Edu3Labs بين التعليم والبلوك تشين لمنح تجربة تعليمية أكثر كفاءة.

يمثل فريق iTeller شركة تقدم منظومة عمل مباشرة ومجدية في مجال التقنيات المالية والعملات الرقمية.

يعمل فريق Timeswap على استشراف آفاق جديدة من خلال بروتوكول لامركزي للإقراض والاقتراض.

يوفر فريق Akka حلولاً عالية الكفاءة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لحركة الأصول عبر الشبكة،

يهدف DRIFE المدعو “Taxi 3.0” إلى تطوير مجال نقل الركاب التقليدي.

تتنافس الفرق المرشحة للفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 ألف من عملة USDT، بما يشمل جائزة نقدية تعادل قيمتها 50 ألف USDT وجوائز إضافية تعادل قيمتها 50 ألف USDT، مثل الوصول إلى مسرع Brinc، ورخصة مجانية في مركز دبي للسلع المتعددة، وتدقيق العقود الذكية Hacken. و

بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit أشار بالقول: “يعتبر هاكاثون ’ إطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية‘ أكثر من مجرد مسابقة، إذ يقدم دلالة على القوة الكامنة في علاقات التعاون البناء والقادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال تقنيات البلوك تشين. ولاشك أن توفير بيئة مثمرة تتيح إطلاق أرقى الابتكارات هو أحد أولوياتنا الرئيسية في إطار رسالتنا لنكون أحد أبرز الداعمين لعالم العملات الرقمية”.