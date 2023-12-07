واتساب يطرح خدمة جديدة لمكالمات فيديو أكثر تفاعلية

طرح تطبيق “واتساب” الشهير مزية جديدة من شأنها جعل مكالمات الفيديو أكثر تفاعلية تمكن مستخدمي آيفون من مشاركة الصوت الموسيقى أثناء المكالمات المرئية.

وتعتمد هذه المزية مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو، مما يعزز تجربة المستخدم وقد تم اكتشافها في أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب على نظام iOS بتحديث رقم 23.25.10.72.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع “واب بيتانفو” نقلته صحيفة “تايمز أوف إنديا” فإن الخدمة ستكون متاحة في تحديث مستقبلي للتطبيق.

وقال التقرير إنه عند تمكين هذه المزية،، سيتم مشاركة الصوت الذي يتم تشغيله على الجهاز مع الأشخاص الآخرين في المكالمة، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية أكثر تفاعلًا.

وأشارالتقرير إلى أنه عندما يتم تشغيل الخدمة الجديدة، يمكن للأشخاص في المكالمة الاستماع إلى الصوت والفيديو معًا عبر مشاركة شاشة المستخدم.