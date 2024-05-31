تطبيق “غوغل جيميني” يتحدث العربية

أصبح تطبيق “غوغل جيميني” (Google Gemini)، و”جيميني أدفانسد” (Gemini Advanced)، التابعين لغوغل متاحين الآن باللغة العربية، للمستخدمين العرب.

والإصدار الجديد من “جيميني 1.0 برو“، متاح الآن على هواتف أندرويد، بينما يمكن للنسخة الفائقة “الترميز والتفكير المنطقي واتباع التعليمات الدقيقة والتعاون في المشاريع الإبداعية” بموجب اشتراك شهري بقيمة 699 جنيه. ويمكنكم تحميل التطبيق من “آب ستور”، أو “غوغل بلاي”.

يمكنك جعل “جيميني” مساعدك الأساسي من غوغل الآن

بدءًا من اليوم، يمكنك الوصول مجانًا إلى Gemini 1.0 Pro على هاتفك للتعاون بسهولة مع أفضل ما في Google AI؛ سواء عن طريق الكتابة أو التحدث أو إضافة صورة لجميع أنواع المساعدة أثناء التنقل.

إذا كان لديك جهاز Android، فيمكنك تنزيل تطبيق “Google Gemini” المتوفر على Google Play، ولديك خيار جعل Gemini مساعدك الأساسي من Google.

وإذا كان لديك جهاز يعمل بنظام iOS، فيمكنك تحديث تطبيق “Google” أو تنزيله، والنقر على زر Gemini لبدء الاستكشاف.

مزايا الترقية إلى Gemini Advanced

بخلاف ذلك، لديك الآن خيار الترقية إلى Gemini Advanced، المتوفر باللغة العربية، للوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Google، Gemini 1.5 Pro.

وهذا النموذج أكثر قدرة على أداء المهام المعقدة للغاية مثل البرمجة، والتفكير المنطقي، واتباع التعليمات الدقيقة، والتعاون في المشاريع الإبداعية. ويمكنك الوصول إلى النسخة التجريبية المجانية لمدة شهرين من Gemini Advanced، ثم الاشتراك في الخطة الشهرية.

وفي حال فاتك ذلك، يمكنك التفاعل بسهولة مع تطبيقات وخدمات Google الأخرى من خلال الإضافات التي يقدمها تطبيق “Gemini”، باللغتين الإنجليزية، والعربية.

أهم استخدامات تطبيق “Gemini”

وباستخدام الامتدادات لتطبيق”Gemini”، التي تم إصدارها قبل بضعة أسابيع، يمكنك الحصول على معلومات حجز الطيران، والفنادق، في الوقت الفعلي لأغراض التخطيط.

كما يمكنك الحصول على معلومات تعتمد على الموقع من خرائط Google وتلخيص محتوى محدد من Google Docs، أو Gmail مباشرة في تطبيق Gemini.

ولتفعيل ميزة الإضافات يمكنك كتابة (@) متبوعة بالأداة، بما في ذلك YouTube، والخرائط، والمستندات، وGmail، وDrive.