فريق التحرير by فريق التحرير

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جوجل تُعلن عن وقف تشغيل تطبيق Podcasts في هذا الموعد.. ماذا سيحل محله؟

يُعد تطبيق “بودكاستس” من أشهر تطبيقات المدونات الصوتية في العالم، حيث تم تنزيل أكثر من 500 مليون نسخة منه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة جوجل عن وقف تشغيل تطبيق “جوجل بودكاستس Podcasts” للبث الصوتي بحلول منتصف يونيو 2024، وذلك كجزء من خطتها لدمج خدماتها الصوتية مع منصة يوتيوب.

فرصة لنقل المدونات الصوتية

جوجل تُعلن عن وقف تشغيل تطبيق Podcasts في هذا الموعد.. ماذا سيحل محله؟

أوضحت جوجل في رسالة، تم ارسالها الشهر الماضي، إلى مستخدمي التطبيق أنهم سيظلون قادرين على الاستماع إلى المدونات الصوتية حتى 23 يونيو 2024، مع منحهم فرصة لنقل قوائم المدونات التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل قبل إغلاق “جوجل بودكاستس”.

خيارات النقل

تُقدم جوجل خيارين رئيسيين يمكن للمستخدمين نقل المدونات الصوتية، خلال الفترة المتبقية، وهي:

النقل إلى يوتيوب ميوزيك: يمكن للمستخدمين نقل قوائم المدونات الصوتية مباشرة إلى منصة يوتيوب ميوزيك، حيث ستتم إضافة المدونات تلقائيًا إلى مكتبة يوتيوب.

التنزيل كملفات: يمكن للمستخدمين تنزيل قوائم المدونات الصوتية كملفات بصيغة OPML من حساباتهم على جوجل، ثم تحميلها إلى أي تطبيق مدونات آخر.

أسباب الإغلاق

جوجل تُعلن عن وقف تشغيل تطبيق Podcasts في هذا الموعد.. ماذا سيحل محله؟

لم تقدم جوجل تفاصيل محددة عن أسباب إغلاق “جوجل بودكاستس”، لكنها أشارت إلى رغبتها في دمج خدماتها الصوتية مع منصة يوتيوب، التي تُعد منصة أكبر وأكثر شعبية للبث الصوتي والفيديو والموسيقى.

أكثر من 500 مليون مستخدم

ويُعد تطبيق “بودكاستس” من أشهر تطبيقات المدونات الصوتية في العالم، حيث تم تنزيل أكثر من 500 مليون نسخة منه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

بدائل “جوجل بودكاستس”

جوجل تُعلن عن وقف تشغيل تطبيق Podcasts في هذا الموعد.. ماذا سيحل محله؟

الجدير بالذكر أنه يتوفر العديد من تطبيقات المدونات الصوتية البديلة على متجر Google Play، مثل:

بودكاست أديكت: تم تنزيله 10 ملايين مرة.
بودكاست بلاير: تم تنزيله 10 ملايين مرة.
كاست بوكس: تم تنزيله 10 ملايين مرة.
بودبين: تم تنزيله 5 ملايين مرة.
سبوتيفاي: تم تنزيل تطبيقها أكثر من مليار مرة.

وقد ساهم التصميم النقي والمنهج البسيط في انتشار تطبيق جوجل بودكاستس، مما جعله سهل الاستخدام ومباشرًا للمستخدمين. وحتى قبل أسابيع قليلة من إغلاقه، حافظ التطبيق على تصنيفه المرتفع عند مستوى 3.4 درجة في متجر التطبيقات بلاي ستور، مما يعكس رضى المستخدمين عن تجربة الاستخدام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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