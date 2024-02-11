“جوجل” تحيل خدمة “كاش” للتقاعد

قررت شركة جوجل الأمريكية العملاقة إحداث تغيير كبير في واحدة من أقدم الخدمات التي تقدمها للجمهور، حيث قررت الشركة إيقاف خدمة جوجل كاش.

وتعد خدمة كاش واحدة من أقدم الخدمات التي تقدمها جوجل لعملائها، حيث تقوم خدمة كاش بحفظ وأرشفة صور لصفحات الإنترنت عندما لا تتاح الصفحات بشكلها الأصلي أمام المستخدمين، كما تتيح التصفح السريع للنسخ الأقدم من مواقع الإنترنت.

وقال داني سوليفان، المسؤول في شركة جوجل، مع التقدم الكبير في الخدمات التي تقدمها جوجل، فإن الشركة قررت إحالة جوجل كاش إلى التقاعد.

وأوضح سولفيان في تغريدة عبر موقع “إكس” تفاصيل وقف الخدمة قائلا، إن هذه الخدمة كانت تستهدف مساعدة المستخدمين في الوصول للصفحات القديمة، لكن الأمور تحسنت لذلك قررت جوجل وقف الخدمة.

وقدمت شركة جوجل خدمة جوجل كاش من أجل حفظ نسخة احتياطية من أي موقع ويب حتى يمكن الوصول إليه عندما ينقطع الاتصال بالموقع الأصلي أو يكون تنزيله بطيئا.

كما ظهرت ميزة إضافية للخدمة تتمثل في ضمان شفافية الإنترنت حيث أن جوجل كاش كانت تتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت الصفحة تم تعديل أي معلومات بها بعد بثها لأول مرة.

وعندما تحاول الشركات أو الحملات السياسية حذف معلومات غير مرغوبة من مواقعها، يمكن للمستخدمين اكتشاف هذا التغيير بسهولة من خلال البحث عن النسخة الأولية للصفحة المخزنة على جوجل كاش.



ووفقا لسوليفان، فإن رابط جوجل كاش الذي كان يظهر إلى جانب نتيجة أي بحث اختفى الآن، ولم يعد ضمن الخيارات المتاحة للمستخدمين.

ويبدو أن الخيارات البديلة لخدمة جوجل كاش المتوقفة، ستنحصر في روابط من محرك بحث جوجل، بحسب سوليفان.

كما تم إطلاق خدمة إنترنت أركايف كمشروع غير هادف للربح، وهى الخدمة التي تتيح أرشفة موسعة للكثير من المواقع عبر خدمتها واي باك ماشين.