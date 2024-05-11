تغريم مايكروسوفت 242 مليون دولار بسبب انتهاك براءة اختراع

أمرت هيئة محلفين اتحادية في ولاية ديلاوير الأمريكية شركة مايكروسوفت بدفع 242 مليون دولار لانتهاك برنامجها المساعد الافتراضي “كورتانا” براءة اختراع تابعة لشركة “آي بي إيه تكنولوجيز”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وجاء هذا القرار بعد محاكمة استمرت أسبوعاً كاملاً حيث وجدت هيئة المحلفين أن تقنية مايكروسوفت للتعرف على الصوت انتهكت حقوق براءة اختراع شركة “آي بي إيه تكنولوجيز” في مجال برمجيات الاتصالات الحاسوبية.

وقد حصلت شركة “آي بي إيه تكنولوجيز” ، وهي شركة تابعة لشركة “واي – لان” Wi-LAN التي تمنح براءات الاختراع، على براءة الاختراع المعنية من شركة “إس آر آي انترناشيونال سيري”، وقد استُخدمت هذه التكنولوجيا بشكل خاص في المساعد الافتراضي “سيري” من شركة “أبل”، بعد استحواذ شركة “أبل” على شركة “سيري” في عام 2010.

وقال متحدث باسم شركة مايكروسوفت “ما زلنا واثقين من أن مايكروسوفت لم تنتهك براءات اختراع آي بي أيه وسوف نستأنف”.

وكانت الدعوى، التي رفعتها “آي بي إيه” ضد مايكروسوفت في عام 2018، قد اتهمت في الأصل عملاق التكنولوجيا بانتهاك براءات الاختراع المتعلقة بالمساعدات الرقمية الشخصية والتنقل الصوتي للبيانات. ومع ذلك، تم تضييق نطاق القضية في وقت لاحق للتركيز على براءة اختراع واحدة محددة من براءات اختراع “آي بي إيه”. ودافعت مايكروسوفت عن نفسها بحجة أنها لم تنتهك براءة الاختراع وأن براءة الاختراع نفسها غير صالحة.

كما اتبعت “آي بي إيه تكنولوجيز” إجراءات قانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بشأن براءات الاختراع الخاصة بها. وفي حين نجحت أمازون في هزيمة دعوى “آي بي إيه” في عام 2021، لا تزال الدعوى القضائية ضد “غوغل” مستمرة.