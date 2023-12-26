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الإمارات.. تحذير من هجمات سيبرانية

نبه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إلى أهمية التصدي لأنواع الهجمات السيبرانية على اختلافها من قبل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني وتنبيه الجهات لأي أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بأنظمتها وبيئاتها الإلكترونية. 

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات.. تحذير من الهجمات السيبرانية

حذر مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، من الهجمات السيبرانية التي عادة ما ينشط منفذوها بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد وموسم الإجازات.

ودعا المجلس في بيان له لضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى جميع الجهات والمؤسسات، ونشر الوعي الأمني بين الموظفين والأفراد للتصدي لمثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات بشكل استباقي.

وذكّر أن المخترقين يستغلون ظروف الإجازات والاحتفالات بالعام الميلادي الجديد على مستوى العالم، التي يكثر فيها الاعتماد على الخدمات الرقمية، لتنفيذ الهجمات السيبرانية التي قد تضر بالآخرين في حال وقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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