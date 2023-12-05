فريق التحرير by فريق التحرير

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عودة GTA 6.. الكشف عن موعد طرح اللعبة الأكثر انتظارا في العالم

كشفت شركة “روكستار” عن بعض تفاصيل اللعبة الإلكترونية الشهيرة “GTA 6” التي تعد أكثر الألعاب التي ينتظرها الجمهور منذ 10 أعوام.

فريق التحرير by فريق التحرير
GTA 6

أطلقت شركة روكستار للألعاب الإلكترونية، أول مقطع ترويجي رسمي للإصدار السادس “GTA 6” من لعبتها الشهيرة  “Grand Theft Auto”، بعد انتشار تسريبات عديدة على مدار الفترة السابقة، وانتظار عشاق اللعبة أكثر من 10 أعوام لصدور هذه النسخة.

ويعد الإصدار الخامس  GTA 5، من اللعبة الشهيرة  “Grand Theft Auto”،  الذي صدر عام 2013، هو  ثان أكثر لعبة فيديو مبيعا على الإطلاق بعد لعبة “ماينكرافت” الشهيرة.

وخلال ساعات من وضع المقطع الترويجي للإصدار السادس “GTA 6” على موقع يوتيوب تجاوزت المشاهدات أكثر من 70 مليون مشاهدة.

الإصدار السادس “GTA 6”

يكشف العرض الترويجي من الإصدار السادس GTA 6 للعبة ، أنه سيكون في عام 2025 بمدينة “فايس” التي تم تصميمها مثل مدينة ميامي الأمريكية، حسب شركة “روكستار للألعاب” المطورة للعبة، وليست مثل الإصدار الخاص الذي كان يدور في عام 2002.

وعلى أنغام موسيقى الأغنية الأمريكية “الحب طريق طويل” لتوم بيتي، يكشف المقطع الترويجي، سباق أشخاص بالسيارات، واحتفال أشخاص على متن قواراب، وشخص يسحب تمساحا من حوض سباحة.

يذكر أن شركة “روكستار للألعاب، مملوكة لشركة  Take-Two Interactive .

وقال جيمس بينز، رئيس شركة “نيتوورك إن” الإعلامية للألعاب،  إن سبب تأخر إطلاق الإصدار السادس GTA 6 للعبة يعود إلى النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الخامس  GTA 5 ، والذي تم بيع أكثر من 190 مليون نسخة منه حول العالم.

وتوقع بينز، أن يكون الإصدار الجديد من اللعبة ملحميا، وأكثر نجاحا بعد إنفاق أكثر من مليار دولار عليه حتى الآن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...