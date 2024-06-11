تحديث iOS 17.5.1.. حل مشكلة الصور المحذوفة في آيفون وآيباد

أعلنت “أبل” توفير تحديث iOS 17.5.1، لأنظمة التشغيل هواتف “آيفون“، وأجهزة “آيباد”، لحل مشكلة عودة الصور المحذوفة.

وتثير مشكلة عودة الصور المحذوفة إلى هواتف “آيفون”، وأجهزة “آيباد”، استياء العديد من المستخدمين.

تحديث iOS 17.5.1 يحل مشكلة الصور المحذوفة

وأكد مستخدمو هواتف “آيفون”، وأجهزة “آيباد”، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، إلى أنهم يقومون بحذف الصور التي تحمل ذكريات سلبية، ولكنها تعود إلى أجهزتهم بشكل غير مرغوب.

وأعلنت “أبل” الاثنين، عند توفير إصدار تحديث iOS 17.5.1 :” يوفر هذا التحديث إصلاحات مهمة للأخطاء، ويعالج مشكلة نادرة تتعلق بظهور الصور التالفة في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى بعد حذفها”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التحديث سيمنع ظهور الصور المحذوفة فقط، أو سيتطلب حذفها بشكل دائم.

طريقة حذف الصور على أجهزة “أبل”

من المعروف أن الصور على أجهزة “أبل”، لا تُحذف فورًا عند إزالتها من قِبَل المستخدم، بل تُنقل إلى مجلد الصور “المحذوفة مؤخرا”، وتبقى هناك لمدة 30 يومًا، مما يتيح للمستخدم فرصة استعادتها إذا أراد.

ويمكن للمستخدم حذف هذه الصور يدويًا من مجلد الصور “المحذوفة مؤخرا” عبر تطبيق Photos إذا رغب في حذفها نهائيًا بشكل فوري.

كيف تقوم بتثبيت تحديث iOS 17.5.1

والمستخدمون الذين يفعلون خاصية التحديثات الآلية سيجدون خيار تثبيت تحديث iOS 17.5.1، لأنظمة التشغيل هواتف “آيفون”، وأجهزة “آيباد”، يطلب موافقتهم فقط على التحديث.

أما باقي المستخدمين الذين لا يفعلون هذه الخاصية على أجهزة أبل، فيمكنهم الدخول إلى قائمة الإعدادات لبدء تنزيل التحديث يدويًا.