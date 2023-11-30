أمازون تكشف عن خدمة جديدة في ثاني أيام مؤتمر الحوسبة السحابية

كشفت شركة AWS “أمازون لخدمات الويب” خلال مؤتمر الحوسبة السحابية المقام حالياً في مدينة لاس فيغاس الأمريكية مزايا عن خدمة جديدة للتوسع باستخدام نماذج تعلم الآلة.

وتسهل قدرات ميزة “Amazon Sage Maker” عمل علماء البيانات ومهندسي تعلّم الآلة (ML)، إنشاء نماذج تعلّم الآلة وتدريبها ونشرها باستخدام البيانات الجغرافية المساحية.

مزايا الخدمة الجديدة

وتمكن الميزة المعلن عنها في ثاني أيام مؤتمر الحوسبة السحابية في أمريكا، من الوصول إلى البيانات مفتوحة المصدر، والمعالجة لإعداد البيانات الجغرافية وزيادة الإنتاجية باستخدام العمليات المخصصة ونماذج تعلّم الآلة المدربة مسبقًا لتسريع إنشاء النماذج وتدريبها.

وتكمن مزايا “Amazon Sage Maker” في تقليل وقت تدريب النماذج الأساسية بنسبة تصل إلى 40٪. وتقديم بنية تحتية مصممة خصيصًا للتدريب الموزع على نطاق واسع.

كما تقلل الميزة الجديدة من تكاليف نشر النماذج الأساسية بنسبة 50٪ في المتوسط، بالإضافة إلى خفض وقت الاستجابة بنسبة 20٪ في المتوسط.

ومن ضمن المزايا أيضاً تحسين استخدام المسرعات لتطوير أداء الاستدلال و جعل من السهل تقييم وتحديد النماذج الأساسية بسرعة.

وتدعم الخدمة كذلك العملاء في اتخاذ قرارات استنادًا إلى معلمات تدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وتساعد الخدمة العملاء على تسريع تحضير البيانات باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية مع إتاحة بناء النماذج باستخدام النماذج الأساسية ببضع نقرات فقط.

أهم الشركات العالمية التي تستخدم الخدمة

شركة BMW

شركة Perplexity

شركة Sales force

شركة Stability AI

شركة Hugging Face

شركة Vanguard

شركة Booking.com

وتعكس هذه الإمكانيات التزام مؤتمر الحوسبة السحابية، بتطوير وتحسين خدمات الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول فعالة ومبتكرة للعملاء في مجالات التدريب والنشر والتقييم وإدارة النماذج.

وتستمر النماذج في تحويل تجارب العملاء عبر الصناعات، فإن Sage Maker يجعل من الأسهل والأسرع للمنظمات بناء وتدريب ونشر نماذج التعلم الآلي (ML) التي تعمل على تشغيل مجموعة متنوعة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتجعل التطورات الجديدة في الخدمة، تدريب النماذج وتشغيلها أسهل وأسرع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وستكون الخدمة قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام مثل كتابة منشورات المدونات، وتوليد الصور، وحل المشكلات الرياضية، والمشاركة في الحوار، والإجابة على الأسئلة بناءً على مستند.

أهم عملاء خدمة Sage Maker

3M

AstraZeneca

Ferrari

LG AI Research

Ryan Air

Thomson Reuters

Vanguard

الذكاء الاصطناعي التوليدي

بينما يتحول العملاء من بناء نماذج محددة بمهام في الغالب إلى النماذج العامة الكبيرة التي تشغل الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنهم يعملون مع مجموعات بيانات ضخمة وإعدادات بنية تحتية أكثر تعقيدًا – مع تحسين الأداء والتكلفة في كل مكان.

ويريد العملاء أيضًا بناء نماذج خاصة بهم وتخصيصها لخلق تجارب عملاء فريدة، تجسد صوت الشركة وأسلوبها وخدماتها، مع إضافة أكثر من 380 إمكانية وميزة منذ إطلاق الخدمة في عام 2017.

وتقدم خدمة Sage Maker للعملاء كل ما يحتاجون إليه لبناء وتدريب ونشر نماذج جاهزة للإنتاج على نطاق واسع.

وقال براتين ساها، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أمازون AWS : “يعد التعلم الآلي أحد أعمق التطورات التكنولوجية في التاريخ الحديث، وامتد الاهتمام بالنماذج إلى كل منظمة”.

وتابع: “هذا النمو في الاهتمام يطرح تحديات توسع جديدة للعملاء الذين يريدون بناء وتدريب ونشر النماذج بشكل أسرع من تسريع التدريب، وتحسين تكاليف الاستضافة، وتقليل وقت الاستجابة، وتبسيط تقييم النماذج الأساسية، إلى توسيع إمكانياتنا لبناء النماذج بدون كود”.

وأتم :” نحن في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى نماذج التعلم الآلي عالية الجودة وذات الكفاءة الاقتصادية للمنظمات من جميع الأحجام، مع إعلانات اليوم”.