أرك براوزر.. متصفح جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تسعى شركة ذا براوزر كومباني الناشئة المطورة للمتصفح أرك براوزر إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن المتصفح من استكشاف الويب وفقا لتفضيلات المستخدم وتقديم النتائج له دون الحاجة إلى محركات البحث.

وأعلنت ذا براوزر كومباني عن طرحها الإصدار الجديد من المتصفح الذي يحتوي على أداة الذكاء الاصطناعي خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن ذلك سيتيح للمستخدم إخبار المتصفح بما يبحث عنه ليتولى هو تقديم المعلومات ذات الصلة له من خلال التصفح أو البحث الآلي على الويب.

وأوضح جوش ميللر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، أن المستخدمين سيتمكنون من كتابة شيء مثل “الحجز لفردين إما في لاما إن أو كينجز إمبريال” وسيتولى المتصفح أرك عرض النتائج التي تتضمن الفترات المتاحة في الفندقين خلال الشهور المقبلة.

وبحسب ما قاله “ميللر” في فيديو بثته ذا براوزر كومباني، فإن حجز طاولة في مطعم أصبح متاحا من خلال الدخول إلى موقع معين بنقرة واحدة على المتصفح.

وكشفت الشركة عن بدأ اختبار بعض الوظائف الجديدة خلال الأسبوع الماضي، وقالت إن عددا محدودا فقط من هذه الخصائص تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم نماذج اللغة الكبيرة “L.L.M” لكنها تعمل من أجل تسهيل حصول المستخدم على ما يريد عبر الإنترنت.

تطبيق أرك سيرش لهواتف الأيفون



وكشفت الشركة عن طرحها تطبيقا جديدا لتصفح الهواتف الذكية أيفون باسم “آرك سيرش”، الذي يضم خاصية “تصفح لي”.

وبإمكان خاصية “تصفح لي” أن تقرأ 6 روابط مرتبطة بالموضوع، ثم تقوم بإنتاج صفحة ويب مزودة بالصور والفيديوهات وملخص المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

روابط فورية



وطرحت الشركة أيضا، خاصية جديدة تسمى “روابط فورية” والتي بإمكانها توجيه المستخدم مباشرة نحو رابط معين بدلا من إعادته إلى نتائج محرك البحث أولا.

على سبيل المثال عند الرغبة في مشاهدة الإعلان الترويجي لفيلم جودزيلا2 ستأخذ الخاصية الجديدة المستخدم إلى الإعلان على موقع يوتيوب مباشرة.

ويمكن استخدام الخاصية عند الرغبة في الحصول على مجلد كامل عن موضوع معين مثل “مجلد تقيييمات آبل فيجن برو”، حيث ستقوم الخاصية بإنشاء مجلد يحتوي على قصص تقييمات وعروض فيجن برو من منشورات مختلفة.