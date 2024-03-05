أدوبي تعزّز تواجدها الإقليمي بتأسيس مقرّ رئيسي جديد في الرياض

أعلنت شركة أدوبي، عن خططها لتأسيس مقرّ رئيسي إقليمي جديد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار جهود الشركة لتوسيع نطاق تواجدها وتعزيز دعمها للعملاء في الشرق الأوسط.

وحصلت أدوبي على موافقة وزارة الاستثمار السعودية لترخيص المقرّ الرئيسي الإقليمي الجديد، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به مطلع عام 2025.

وسيسهم هذا التوسع في تمكين أدوبي من تلبية الطلب المتزايد على تجارب العملاء الرقمية والحلول الإبداعية في المملكة والمنطقة بأكملها.

وتُعَدّ أدوبي من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، ولها باعٌ طويل في تقديم حلول إبداعية وخدمات تجارب العملاء الرقمية.

وتمتلك الشركة تاريخًا حافلًا بالإنجازات في السعودية والشرق الأوسط، حيث تعاونت مع العديد من المنظمات في القطاعين العام والخاص، مثل هيئة السياحة السعودية، و stc، والخطوط الجوية السعودية، لدعم مساعيهم في مجال التحول الرقمي وتعزيز الإبداع.

وتُولي أدوبي أهمية كبيرة للتعاون مع شركاء التحول الرقمي في المنطقة، بما فيهم أكسنتشر، و AWS، وديلويت ديجيتال، وآي بي إم، ومايكروسوفت، و PwC الشرق الأوسط. تهدف هذه الشراكات إلى توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُسهم في تحقيق أهدافهم.