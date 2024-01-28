حماية ما بعد السرقة.. خاصية أمنية جديدة من “أبل”

خاصية أمنية جديدة أطلقتها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “آبل”، تحت اسم “الحماية في حال سرقة الجهاز”، وهى الخاصية التي تعمل على حماية هواتفها المحمولة في حال تعرضت للسرقة، وتحد من إمكانية وصول المحتالين إلى الآيفون.

وتجعل خاصية “أبل” الجديدة من الصعب الوصول إلى كلمات المرور، أو أرقام الحسابات البنكية أو بطاقات الائتمان المحفوظة على على الهاتف من خلال تفعيل الخاصية عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف.

وقبل أيام طرحت شركة “أبل” الأمريكية تحديثا جديدا لنظام التشغيل الخاص بها أي أو إس “،iOS”، الإصدار 17.3، الذي يتضمن ميزة جديدة تسمى “Stolen Device Protection” والتي تم حث المستخدمين لتفعيلها لحماية هواتفهم الآيفون في حال تعرضهم للشرقة.

ويتضمن التحديث الجديد من “أبل” لأجهزة أيفون وأيباد، الخاصية الجديدة التي تمنع وصول اللصوص من مسح بيانات الهاتف المسروق لإعادة بيعه أو الوصول إلى أبل أي دي، “Apple ID” أو البيانات البنكية والمالية المخزنة على الهاتف.

وقالت شركة “أبل” الأمريكية، أن الخاصية الأمنية الجديدة ستضيف جانب مهم من الأمان للمستخدمين، حيث تعالج ثغرة تم اكتشفها واستغلالها من قبل اللصوص، حيث تسمح هذه الثغرة بإغلاق حسابات الضحايا على “أبل” ومسح صورهم وملفاتهم الخاصة من حسابات أي كلاود iCloud، والوصول إلى حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية، وكلمات المرور المحفوظة في “Keychain”.

كيف تعمل ميزة أبل الأمنية الجديدة؟



وتعمل هذه الخاصية على تتبع “المواقع المعتادة” لصاحب الهاتف، مثل البيت أو مكان العمل، وفي حالة استشعرت الخاصية وجود الهاتف في غير هذه الأماكن، فإنها تعمل على إضافة إجراءات أمنية بيومترية للتخطي، إذا حاول أي شخص استخدام الجهاز.

الميزة الجديدة تعمل أيضا على تقليل أهمية رموز المرور، التي يمكن سرقتها من صاحب الهاتف او الوصول إليها عبر تهديد الضحايا، لصالح خصائص “بيومترية” مثل الوجوه أو بصمات الأصابع التي يصعب نسخها على فيس أي دي “Face ID” أو تاتش أي دي “Touch ID”.

وقالت الشركة في تعليقها على طرح هذه الميزة الأمنية: “إن هذه الإجراءات مصممة لمنع المحالتين من مسح محتويات وإعدادات الهاتف، حتى يتمكن صاحب الهاتف من وضع علامة على جهازه كمفقود والتأكد من أن حساب أبل الخاص به آمن”.

وأضافت الشركة الأمريكية عندما يكون هاتفك الأيفون في المكان المعتاد، فلن تكون هذه الخطوات مطلوبة ويمكنك استخدام كلمات المرور بشكل طبيعي



كيفية تفعيل خاصية آبل الجديدة



للوصول إلى ميزة أبل الأمنية الجديدة، فيجب ترقية وتحديث نظام التشغيل iOS، الوصول إلى الإصدار 17.3، وبعد ذلك الدخول إلى الإعدادات إلى “Face ID & Passcode” أو “Touch ID & Passcode”، وإدخال رمز المرور، لتجد ميزة الحماية للأجهزة المسروقة (Stolen Device Protection).

وأعلنت الشركة إن الميزة الجديدة سيتم توفيرها في الإصدار الجديد من نظام التشغيل ماك أو.إس 14.3، الذي يقدم العديد من إصلاح الثغرات الأمنية في أجهزة كمبيوتر آبل.