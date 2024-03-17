“أبل” تعتزم تشغيل “آيفون” بنظام أندرويد

تعتزم شركة أبل الأمريكية العملاقة، تسهيل تحويل مستخدمي هاتف “آيفون” إلى هواتف تعمل بنظام أندرويد خلال عام 2025 كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وكشف “أبل” صانعة “آيفون” أن التحويل سيكون متاحا لمستخدمي هاتفها الذكي الأشهر مع بداية الربع الثالث من عام 2025.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” فإن مستخدمي هاتف آيفون يستطيعون استخدام تطبيق معين يساعدهم في التحول إلى العمل بنظام التشغيل “أندرويد”، إلا أن هذه العملية ما زالت صعبة بالنسبة لعدد كبير من المستخدمين لآن شركة أبل مازالت مصرة على رفض المساعدة حتى الأن من خلال توفير أنواع معينة من البيانات المطلوبة.



وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها اليوم الأحد، إنها تعمل على تطوير حل لمساعدة مطوري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة في تطوير حلول مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون.

ووفقا للبيان فإن “أبل” تستهدف العمل على إتاحة نقل البيانات من بعض تطبيقات تصفح الإنترنت إلى تطبيق آخر على نفس الجهاز بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

وقال بيان الشركة إن من شأن ذلك أن سيسهل الانتقال من متصفح سفاري التابع لشركة أبل إلى المتصفح جوجل كروم التابع لشركة جوجل على سبيل المثال.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قانونا يستهدف تشجيع المنافسة العادلة في سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية، والذي يشمل المنافسة بين برامج تصفح الإنترنت.

ويستهدف قانون الاتحاد الأوروبي الجديد منع الشركات من منح خدماتها أو تطبيقاتها معاملة تفضيلية وتمييزها عن منتجات الشركات المنافسة على أجهزتها.

وبدأ تطبيق القواعد المشددة على منصات الإنترنت العملاقة داخل الاتحاد الأوروبي.

وطالبت المفوضية الأوروبية 6 شركات عملاقة تعمل في قطاع التكنولوجيا، هى شركة أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، والشركة المالكة لشركة جوجل “ألفا بيت، بالإضافة إلى مجموعة ميتا الأمريكية المالكة لفيسبوك وإنستجرام، إلى جانب شركة تيك توك الصينية، بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الجديدة.