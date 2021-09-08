ردم فجوة المهارات الرقمية محور جوهري في جهود التحوّل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط

لكنّ بعض البلدان تجد نفسها اليوم في مأزق مع تسارع هذا التحوّل، حيث تواجه العديد منها نقصاً كبيراً في عدد التقنيين اللازم لإعداد مخططات رقمنتها وضمان نجاح استراتيجياتها الرقمية المستقبلية، رغم أنّ نسبة البطالة بين الشباب لا تشهد تغييرات جذرية. ومن شأن هذا التفاوت بين العرض والطلب على أصحاب الاختصاصات والمواهب أن يعيق التقدّم الاجتماعي والاقتصادي الذي تطمح له هذه الدول. ففي استطلاع لآراء الرؤساء التنفيذيين أجرته شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” في الشرق الأوسط، قال 70% منهم إنّ توفّر المهارات الرقمية الأساسية يشكّل تحدّياً كبيراً للشركات. وفضلاً عن ذلك، لا توجد مهارة تقنية أو “رقمية” متخصصة كما يجب بين أفضل 10 مهارات متوفّرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

قد تحمل المرحلة التالية من الرقمنة مزيداً من التحدّيات إذا لم تتم معالجة فجوة المهارات التقنية بطريقة فعّالة. إذ أنَّ تقنية الجيل الخامس (5G) والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وحوكمة الأمن السيبراني والعديد من التخصصات التقنية الحديثة تتطلّب مهارات عالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا غنى عنها إطلاقاً لتحقيق أهداف التحوّل الرقمي والانتعاش الاقتادي لدول المنطقة، خصوصاً في فترة مابعد النفط بالنسبة لدول الخليج. وهذا إلى حد ما سبب استنتاج المحلّلين في شركة “جارتنر” أنّ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات يتسارع بوتيرة أكبر من توقّعات الإيرادات لعام 2021، مع تزايد ميل القادة التنفيذيين إلى الاستثمار في التكنولوجيا المرتبطة ارتباطاً واضحاً بأهداف الأعمال.

ومن هنا تأتي أهمية ردم فجوة المهارات التقنية عبر تمكين المزيد من الأفراد لدخول عالم التكنولوجيا وتحفيزهم على الانخراط فيها ومساعدتهم على مواكبة أحدث الابتكارات والحلول لتطبيقها في مجالات عملهم. وإذا تعمّقنا في الموضوع، نجد أن الاختلاف بين ما يتم تدريسه في الصفوف وما يطلبه عالم الأعمال من مهارات ما يزال قائماً. لذا فإن خبراء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاديين يشددون على أنّ الجائحة قد وسّعت هذه الفجوة مع تزايد اعتماد الدول ومؤسساتها وقطاع الأعمال والخدمات كالرعاية الصحية والتعليم والبيع بالتجزئة وغيرها على الأنظمة الرقمية دون وجود كوادر بشرية مؤهلة كما يجب لإدارتها. لكن الجيد في الأمر أنه يمكن للحكومات والشركات في الشرق الأوسط معالجة هذه المشكلة من خلال عدة طرق.

أحد أهم هذه الطرق الاستثمار في شراكات أكاديمية قائمة على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ومجالات التكنولوجيا المتخصّصة. ولحسن الحظـ تضم المنطقة عدة مؤسسات رائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا على وجه التحديد، ومؤسسات أكاديمية جديدة تحظى بالتقدير العالمي كمراكز للتدريب والبحوث في مجال التقنيات المتطورة، لا سيما على مستوى الدراسات العليا.

بالتوازي مع ذلك، على المؤسسات أن تواظب على تطوير قواها العاملة الحالية من خلال برامج تدريبية وميدانية رسمية، الأمر الذي يعدها لخوض غمار المستقبل من خلال اكتساب مهارات عملية تواكب الظروف دائمة التغيّر. ومع الإشارة غالباً إلى نقص فرص التعليم والتطوير على أنّه أحد العوامل الرئيسية التي تدفع المهنيين والمحترفين إلى البحث عن فرص في مكان آخر، فإنّ مواصلة صقل مهارات القوى العاملة ستدعم كثيراً القدرة على الاحتفاظ بالموظفين، لا سيّما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تزداد فيه صعوبة الحصول على بديل يوماً بعد يوم.

وهنالك أمر آخر قد يكون الأهم هو أنّ التعليم التقليدي يعتبر من اختصاص المؤسسات الأكاديمية والحكومة، لكن مع ذلك يجب على الشركات الخاصة أن تأخذ دورها بشكل فعال أكثر على مستوى المساهمة في إحداث تغيير جذري لمنظومة التعليم تتماشى مع واقع التكنولوجيا المتسارع النمو، لأنًّ هذه الشركات غالباً ما تكون أكثر تفهّماً وقربا من واقع احتياجات القطاعات في ميادين العمل. فهواوي مثلاً لديها الخبرات والتجارب العالمية والموارد اللازمة لمساعدة الأكاديميين والحكومات على استكشاف القطاعات الناشئة في إطار التحوّل الرقمي ورفدها بمنظومات دعم المواهب وصقل الخبرات. كما يجب على كافة شركات التكنولوجيا أن تعتبر نفسها شريكة في عملية نقل المعرفة والخبرات، وأن تعتمد برامج التدريب كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه البلدان التي تعمل بها. ومن خلال التعاون بين الأوساط الأكاديمية والحكومات والشركات الخاصة المتخصصة، يمكن توفير آفاق جديدة من إمكانيات التعليم التي تتيح بدورها فرصاً جديدة لدعم التنمية المستدامة.

سعياً إلى ذلك، لا بدّ من تضافر الجهود والتعاون المفتوح. ففي الماضي مثلاً، ركّزت بعض شركات التكنولوجيا على مسار تدريبي ضيّق يقتصر على منتجاتها فقط. وبدلاً من ذلك، يجب أن يتم العمل على تطوير المهارات المرتكزة على معايير محدّدة بحسب طبيعة احتياجات كل بلد، ما يعني دعم المهنيين ذوي الخبرات الجيدة القادرين على العمل وتحقيق الإنجازات في المجال الرقمي الذي يختارونه ويسهموا في الارتقاء ببلدانهم وفق ذلك، سواء في المنطقة أو على الصعيد الدولي.

لتحقيق هذه الغاية، تلتزم “هواوي” بدعم تطوير نظام شامل ومتكامل للمواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدان المنطقة. ومن خلال برنامجنا السنوي “بذور المستقبل”، الذي إطلقنا أحدث نسخة منه حالياً في الشرق الأوسط مع العديد من الشركاء الحكوميين والأكاديميين، فإنّنا نساعد على دمج طلّاب الجامعات في بيئة متعدّدة الثقافات ونضعهم في أجواء تبادل المعرفة والخبرات مع خبراء عالميين وأكاديميين متخصصين. وعالمياً، عتباراً من يونيو 2021، نفّذنا البرنامج في 131 دولة ومنطقة، ووصلنا إلى 9 آلاف طالب من أكثر من 500 جامعة، وحصلنا على تأييد أكثر من 120 رئيس دولة ومسؤول حكومي رفيع المستوى. وهذا ليس إلّا برنامج واحد فقط من سلسلة برامج ’المسؤولية الاجتماعية التي ننشط بها في إطار تدريب المواهب التقنية وإعداد القادة على مدار العام.

من شأن ردم الفجوة بين المواد الدراسية والمهارات التقنية المطلوبة للقوى العاملة اليوم أن تسهم في الإعداد للمستقبل الرقمي وفق الخطط والرؤى الوطنية الطموحة لدول المنطقة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى تخفيض معدّلات البطالة وتعزيز منظومة المهارات المحلّية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد لكافة الصناعات والقطاعات في المنطقة بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا.