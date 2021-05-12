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سبيس إكس وغوغل يطوران الإنترنت بالأقمار الاصطناعية

أعلنت شركة «سبيس إكس» تعاونها مع «غوغل» لتقديم إنترنت سريع وخدمات معلوماتية من بُعد لزبائنها.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سبيس إكس وغوغل يطوران الإنترنت بالأقمار الاصطناعية

وبحسب بنود الاتفاق، ستدمج «سبيس إكس» محطات أقمارها الاصطناعية «ستارلينك» الأرضية مع مراكز بيانات «غوغل» لتسهيل النفاذ إلى خدمات الحوسبة السحابية (كلاود) والإنترنت.

وتحضّر «سبيس اكس» لإطلاق خدمتها للإنترنت بالأقمار الاصطناعية والتي من شأنها توفير اتصال سريع بالشبكة من دون الاستعانة بالبنى التحتية الأرضية.

وقالت رئيسة قسم الاستكشاف في «سبيس اكس» غوين شوتويل إن «جمع قدرات النطاق العريض وفترة الانتظار القصيرة لدى ستارلينك مع موارد غوغل سيقدم للمنظمات في العالم أجمع الاتصال الآمن والسريع الذي يتوخونه».

وأضافت «نحن فخورون بالعمل مع غوغل لتقديم هذا النفاذ إلى الشركات ومنظمات القطاع العام ومجموعات أخرى في العالم».

وأشار أورس هولزله نائب رئيس «غوغل كلاود» لشؤون البنى التحتية إلى أن الشراكة ستضمن للمنظمات التي تستخدم الشبكة «نفاذاً سلساً وآمناً وسريعاً إلى التطبيقات والخدمات التي يحتاجون إليها للإبقاء على حسن عمل فرقهم».

وتعتزم «سبيس اكس» و«غوغل» إتاحة هذا العرض الجديد في النصف الثاني من العام 2021.

وتنتظر الشركة التابعة لإيلون ماسك الحصول على ترخيص من السلطات لخدمتها للإنترنت السريع المخصصة للشركات والأفراد بواسطة شبكتها «ستارلينك» المؤلفة من أكثر من 1500 قمر اصطناعي.

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