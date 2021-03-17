البدء باستقبال أفكار الابتكارات من جائزة جيمس دايسون

أعلنت مسابقة جائزة جيمس دايسون للطلاب الجامعيين عن استقبال تصاميم الابتكارات من الطلبة الذين يتميزون بالقدرة على الإبداع وريادة الأعمال وأيضاً حديثي التخرج في مجال الهندسة والتصميم من أجل “تصميم منتج قادر على حل مشكلة ما”. وهناك جائزتين بقيمة 30000 جنيه إسترليني في انتظار الفائزين حول العالم.

تم إعداد ملخص شرح المسابقة ليكون واسع النطاق وبلا حدود ليطلق العنان للطلاب للتحدي في حل المشكلات الكبيرة. وقد ابتكر الفائزون السابقون حلولاً لتوليد الطاقة المتجددة، وأشكال جديدة من البلاستيك المستدام، والفحوصات الطبية وتلك المتعلقة بالسرطانات. يختار جيمس دايسون فائزين اثنين من حول العالم ويمنحهم تمويلاً مادياً مجزياً وتقدير عالمي – تعد تلك الخطوات الأولى الرئيسية لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

يختار جيمس دايسون فائزين اثنين من حول العالم ويمنحهم تمويلاً مادياً مجزياً وتقدير عالمي – تعد تلك الخطوات الأولى الرئيسية لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

” عادة ما يطمح الشباب لتغيير العالم وستساعدهم الجائزة على القيام بذلك حيث إنها تمنحهم التمويل المالي اللازم وتتيح لهم تقييم صحة أفكارهم وتقدم لهم منصة لإطلاقها. ولقد حققوا نجاحاً ملحوظاً، حيث نجح 65% من الفائزين الدوليين في تسويق أفكارهم، في وقت فشلت فيه 90% من الشركات الناشئة. أنا أبحث عن الاختراعات الفريدة التي تتحدى التفكير التقليدي وتشكك فيه. أتمنى لكم التوفيق!” جيمس دايسون، المؤسس وكبير المهندسين في دايسون.

2020، عامٌ استثنائي

شهدت مسابقة الجائزة العام الماضي عدداً قياسياً من المشاركات ومُنحت جائزة الاستدامة الجديدة للابتكار الفائز: AuREUS للمتسابق كارفي إهرين ميغ من الفلبين. وتقديراً للدور الكبير للمهندسين والعلماء في خلق مستقبل مستدام، أطلقت جائزة جيمس دايسون العام الماضي هذه الجائزة العالمية، وركزت على الأفكار التي تتناول القضايا البيئية ومشاركة فلسفة دايسون في الهندسة الرشيقة التي ترتكز على تقديم المزيد بتكلفة أقل.

في عام 2021 ستُخصص جائزتين عالميتين بقيمة 30,000 جنيه إسترليني: للفائز العالمي في الاستدامة والفائز العالمي بشكل عام. ولكن أولاً، ستمنح كل دولة ومنطقة مشاركة فائزاً محلياً (2000 جنيه إسترليني) وستختار وصيفين على المستوى المحلي. وأولئك الذين حصلوا على جائزة محلياً سينتقلون إلى مراحل منح الجوائز العالمية.

حل للمشاكل الحقيقية

في معظم الأحيان يكون أفضل الاختراعات هي أكثرها بساطة وذلك لأنها تقدم حلولاً ذكية لمشاكل واقعية. الابتكار الفائز عالمياً – The Blue Box، هو جهاز للكشف عن سرطان الثدي بالمنزل يعتمد في التشخيص على خوارزمية الذكاء الاصطناعي وعينة البول. تم تصميمه ليتيح فحصاً أكثر سهولة من عمليات الفحص الحالية وذلك بعد أن لوحظ ارتفاعاً في تخطي النساء للخضوع لتصوير الثدي بالأشعة السينية. تقول مخترعة The Blue Box، جوديت جيرو بينيت، البالغة من العمر 23 عاماً:”إن الفوز بالجائزة كان نقطة تحول حقيقية في حياتي حيث ستتيح لي الجائزة المالية الحصول على براءة اختراع على نطاق أوسع وتسريع البحث وتطوير البرنامج”. ستجعل الجائزة المالية والدعاية العالمية التي منحتها الجائزة لجوديت من السنوات القادمة حاسمة بالنسبة لها حيث تعمل هي وفريقها في المراحل النهائية من توفير النماذج الأولية وتحليل البيانات في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، ليكون جاهز لإجراء الدراسات والأبحاث البشرية والتجارب السريرية.

هل تود معرفة ما الذي يبحث عنه مهندسو دايسون في ابتكار حائز على جوائز؟ استمع إلى عضو لجنة تحكيم جائزة جيمس دايسون، بيتر جاماك، نائب الرئيس لابتكار المنتجات الجديدة في دايسون في غرفة أخبار دايسون هنا.

تعزيز الفرص

منحت الجائزة للمخترعين الشباب تغطية إعلامية دولية الأمر الذي أتاح لهم المزيد من الاستثمارات والفرص لتطوير أفكارهم. نجحت شركة KwickScreen الحائزة على جوائز محلية في المملكة المتحدة لعام 2011 والمتخصصة في شاشات للتحكم في العدوى لضمان سلامة المرضى من النمو بنجاح لتصبح شركة يعمل بها أكثر من 70 موظفاً، وتوفر الشاشات لكل مراكز الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة و240 مستشفى على مستوى العالم. في عام 2017، حصل ابتكار SoaPen على المركز الثاني في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن قلم صابون ملون يشجع على غسل اليدين بأمان، وبتسويق اختراعه تم إدراجه في قائمة Forbes 30 Under 30 المرموقة. تقوم مجموعة SoaPen الآن بتوسعة محفظة منتجاتها في جميع أنحاء أمريكا، حيث قامت مؤخراً بتوفير معقم لليدين لتلبية الطلب المتزايد خلال جائحة كوفيد 19.