الإمارات تستقبل أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل

تظهر الصورة قمة جبل ” أوليمبوس ” والتي تعد أعلى قمة في المجموعة الشمسية، كما تظهر في الصورة البراكين الثلاث وهي: قمة اسكريوس وقمة بافونيس وقمة أرسيا.

وتتضح في الصورة الغيوم الثلجية في الصورة والتي سيعمل مسبار الأمل على دراستها من خلال أجهزته العلمية. و أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن “مسبار الأمل”، الذي دخل بنجاح مدار المريخ يوم الثلاثاء الماضي، قد أرسل أولى صوره التي التقطها للكوكب الأحمر وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة، مدشناً بذلك بداية مرحلة جمع 1000 غيغابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ بهدف استخدامها لإحداث نقلة نوعية في العلوم العالمية وقطاع الفضاء.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول صورة للمريخ سجلها “مسبار الأمل واشار بالقول: “من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ”.

