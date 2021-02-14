الإمارات تستقبل أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل

تظهر الصورة قمة جبل ” أوليمبوس ” والتي تعد أعلى قمة في المجموعة الشمسية، كما تظهر في الصورة البراكين الثلاث وهي: قمة اسكريوس وقمة بافونيس وقمة أرسيا.

وتتضح في الصورة الغيوم الثلجية في الصورة والتي سيعمل مسبار الأمل على دراستها من خلال أجهزته العلمية. و أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن “مسبار الأمل”، الذي دخل بنجاح مدار المريخ يوم الثلاثاء الماضي، قد أرسل أولى صوره التي التقطها للكوكب الأحمر وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة، مدشناً بذلك بداية مرحلة جمع 1000 غيغابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ بهدف استخدامها لإحداث نقلة نوعية في العلوم العالمية وقطاع الفضاء.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول صورة للمريخ سجلها “مسبار الأمل واشار بالقول: “من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ”.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

وترقب الملايين في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم بشغف أول صورة يلتقطها مسبار الأمل لكوكب المريخ، والتي ستخلد في كتب التاريخ باعتبارها أول صور يلتقطها مسبار عربي يصل إلى أبعد نقطة في الكون، وأول صورة تُلتقط لكوكب المريخ بأجهزة علمية حديثة ومبتكرة تديرها وتشغلها كفاءات وطنية إماراتية عربية ضمن مهمته الأساسية في توفير معلومات وبيانات وصور حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

– التقطت الصورة من ارتفاع حوالي 25,000 كيلومتر عن سطح الكوكب الأحمر

– الصورة الأولى للمريخ تدشن بداية مرحلة جمع 1000 غيغابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ

– إرسال الصورة مؤشر على كفاءة الأجهزة العلمية للمسبار وجودتها وانسيابية عملها وفق الخطط الموضوعة

– كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI مخصصة لالتقاط صور ملونة عالية الدقة لكوكب المريخ بالإضافة إلى استخدامها لقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي

– جهاز المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء يقيس درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي

– جهاز المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية يقيس الأوكسجين وأول أوكسيد الكربون في الطبقة الحرارية للمريخ والهيدروجين والأوكسجين في الغلاف الخارجي للمريخ

– مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ أنهت المرحلة الرابعة والأصعب بنجاح وتستعد لآخر مرحلتين وهما الانتقال إلى المدار العلمي والمرحلة العلمية