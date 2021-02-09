محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inعلوم

نجاح تاريخي للإمارات في إرسال مسبار الأمل إلى المريخ

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح مهمة مسبار الأمل بوصوله إلى مدار المريخ ونشر سموه الخبر التاريخي في تغريدة على تويتر: ” تمت المهمة بنجاح ” مبروكين الوصول للمريخ وتسجيل التاريخ.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نجاح تاريخي للإمارات في إرسال مسبار الأمل إلى المريخ

ودخل مسبار الأمل بنجاح إلى مدار المريخ مساء اليوم بعد أن تمكنت غرفة العمليات من التقاط إشارات من المسبار بعد دخوله إلى مدار المريخ.

وصرح محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي قائلا”: نبارك للإمارات قيادة وشعباً هذه الفرحة التي لا توصف بوصول #مسبار_الأمل للمريخ .. ولن ننسى الشيخ زايد وهذا اليوم يذكرنا به…رحلة الوصول للمريخ بدأت من الشيخ #زايد وفريق عمل #مسبار_الأمل يتوجها اليوم.”
#العرب_إلى_المريخ

وينظم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة فعالية إعلامية كبرى في محيط برج خليفة بدبي لمتابعة هذه المرحلة التاريخية في مسيرة دولة الإمارات، وتسليط الضوء على نجاح المرحلة الأصعب من المهمة وهي دخول المسبار لمدار المريخ.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا