نجاح تاريخي للإمارات في إرسال مسبار الأمل إلى المريخ

ودخل مسبار الأمل بنجاح إلى مدار المريخ مساء اليوم بعد أن تمكنت غرفة العمليات من التقاط إشارات من المسبار بعد دخوله إلى مدار المريخ.

وصرح محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي قائلا”: نبارك للإمارات قيادة وشعباً هذه الفرحة التي لا توصف بوصول #مسبار_الأمل للمريخ .. ولن ننسى الشيخ زايد وهذا اليوم يذكرنا به…رحلة الوصول للمريخ بدأت من الشيخ #زايد وفريق عمل #مسبار_الأمل يتوجها اليوم.”

#العرب_إلى_المريخ

وينظم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة فعالية إعلامية كبرى في محيط برج خليفة بدبي لمتابعة هذه المرحلة التاريخية في مسيرة دولة الإمارات، وتسليط الضوء على نجاح المرحلة الأصعب من المهمة وهي دخول المسبار لمدار المريخ.

بث مباشر: اللحظة التاريخية لوصول مسبار الأمل لمدار المريخ العرب_إلى_المريخ# https://t.co/ml9WDIyLC3 — UAEGov (@uaegov) February 9, 2021