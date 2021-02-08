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كيف يمكنك متابعة البث الحي لأول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ

قرابة السابعة مساء اليوم سيكون بالإمكان مشاهدة بث مباشر على الإنترنت لأول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة الإمارات واجتازت قرابة 493 مليون كيلومتر حتى اليوم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
كيف يمكنك متابعة البث الحي لأول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ

يترقب الملايين حول العالم لأول مرة في التاريخ اقتراب موعد أول وصول لمسبار عربي إلى المريخ بعد وصول مسبار الأمل إلى منطقة قريبة من مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، بعد أن خاض مسافاة هائلة في الفضاء العميق بمتوسط سرعة تصل لـ121 ألف كيلومتر في الساعة خلال  سبعة أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في الـ20 من يوليو 2020، ليقطع قرابة 493 مليون كيلومتر.

ويمكن متابعة بث حي للحدث غدا الثلاثاء عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، تنقله محطات التلفزيون ومواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، من خلال الرابط الخاص : https://www.emiratesmarsmission.ae/live

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