عالم مصري شاب ابتكر أول روبوت متعدد المستشعرات لمراقبة منصات البترول البحرية

أبوظبي/ أكد الدكتور مهندس محمد السيد وهو عالم مصري شاب بجامعة إدنبرة في استكتلندا بالمملكة المتحدة، خلال لقاء في أبوظبي اليوم، أن ابتكاره لأول روبوت متعدد المستشعرات، قد نال رضى دوائر صناعة النفط والغاز البريطانية والأوروبية.

وذكر السيد أن كبريات شركات صناعة النفط والغاز سوف تبدأ بتطبيق هذا الإبتكار العلمي ذو التكلفة المنخفضة وباعتباره قابل للتصنيع بأعداد كبيرة لمراقبة منصات البترول البحرية.

وكان السيد البالغ من العمر 26 عاماً قد حصل على شهادة الدكتوراة في تخصص الروبوتات من جامعة إدنبرة على هذا الاختراع التقني تحت إشراف البروفيسور آدم ستوكس ويعتبر أصغر العلماء سناً في تاريخ الجامعة.

وقد أثار هذا الاختراع اهتمام العديد من الشركات النفطية الخليجية والبريطانية التي تريد استخدام الروبوت لمراقبة المنصات البحرية الخاصة بهم، وهو يعمل حالياً على إنشاء شركة لتوفير هذه التقنية مع آدم ستوكس وكلية امبريال لندن.

وكان السيد وهو مصري الجنسية، قد أكمل دراسة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في الشارقة والماجستير في تخصص الالكترونيات والمستشعرات الحيوية من جامعة ادنبرة.

وقال العالم العربي الشاب أنه اخترع أول روبوت متعدد المستشعرات وقد تم تصميمه ليكون ذو تكلفة قليلة وقابل للتصنيع بأعداد كبيرة لمراقبة منصات البترول البحرية. وأكد أن سبب توصله الى هذا الاختراع هو تقليل المخاطر لدى العاملين في الحقول البحرية بقوله “تشكل المنصات خطراً على حياة الموظفين وذات تكلفة تشغيل عالية؛ لذا توفر الأنظمة الروبوتية فوائد عديدة منها تقليل الخطر على حياة الموظفين”.

ومضى قائلاً “يوفر الروبوت المطور طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر أماناً لفحص وصيانة منصات البترول البحرية، مما يساعد على حماية الموظفين من البيئات التي تشكل خطراً على حياتهم.

ويؤكد العالم المصري الشاب أن الروبوت يستطيع استشعار محيطه ومراقبة حالة المنصات والالتصاق بأسطح مكونة من مختلف المواد وتسلق الأسطح ذات زوايا مختلفة. ومن الممكن استخدامه في مراقبة منصات البترول البحرية خلال الوقت الفعلي ومراقبة مختلف الآلات والمعدات والهياكل على المنصة.

وأضاف قائلاً “يستطيع الروبوت إنذار الموظفين عن بعد عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبهذه الطريقة يتم تقليل المخاطر التي يتعرضون لها من خلال ابقائهم بعيداً عن المنصة البحرية.

شارك الروبوت في تجارب ميدانية عديدة ومشاريع أبحاث مختلفة، وقد استُخدم الروبوت كجزء من شبكة الاستشعار تحت الماء لرصد الظروف البيئية المائية ولمراقبة جودة المياه البيئية ومستويات التلوث الناتجة عن منصات البترول البحرية في البيئة البحرية المحيطة بها.

ونال المشروع اهتمام العديد من الشركات التي تريد استخدام الروبوت لمراقبة المنصات البحرية الخاصة بهم، وهو يعمل حالياً على إنشاء شركة لتوفير هذه التقنية مع مشرفه آدم ستوكس وشركائه في كلية امبريال لندن.

ويعمل السيد حالياً في جامعة ادنبرة لمشروع “Connect-R” المقدر بقيمة 6 مليون جنيه استرليني والمشترك بين الشركات الصناعية (Barnon, RACE, Ross Robotics, Tharsus, Jigsaw Structures) والمؤسسات الأكاديمية جامعة ادنبرة وجامعة رويال هولواي في لندن لاختراع الأنظمة الروبوتية للبيئات النووية مثل فوكوشيما دايتشي، شيرنوبل، سيلافيد وغيرها.

ويقوم السيد بتصميم منصة روبوتية ذاتية البناء التي يمكن أن تعطي روبوتات أخرى القابلية للدخول إلى البيئات النووية. يعمل الروبوت كنظام سقالات حيث يوفر بنية في بيئات غير مهيئة ويسمح للأنظمة الروبوتية الأخرى الوصول بسهولة إلى مناطق العمل في هذه البيئات الخطرة للقيام بعمليات مهمة.