باحثة مصرية تفوز بجائزة أهم اكتشاف في علم الفيزياء للعام 2020

الباحثة المصرية إلهام فضالي نجحت في الفوز بأهم اختراق في علم الفيزياء عام 2020 بحسب تصنيف صحيفة فيزيكس وورلد العلمية، وذلك من خلال اكتشاف طريقة لتبسيط نقل البيانات بالليزر في شرائح السيليكون في ظروف حرارة اعتيادية، أي أنها جعلت نوعا من السيليكون يبث أشعة ضوئية وهي أشعة تحت حمراء. ويفتح الاكتشاف الجديد مجالا كبيرة لقفزة في تقنيات توليد الطاقة الشمسية والحوسبة فضلا عن تطبيقات منظار الطيف (Spectroscopy) وهي علم التفاعل بين الإشعاع (سواء كان كهرومغناطيسيا أو إشعاع جسيمات) مع المادة والتي تشمل الذرات والجزيئات.

نجحت الباحثة المصرية مع فريقها في جامعة آيندهوفن التقنية بهولندا بالعثور على مادة تبث الضوء محملا بالبيانات وهي أهم أهداف أبحاث علم البصريات الإلكترونية -optoelectronics- وهو دراسة وتطبيق الأجهزة والأنظمة الإلكترونية التي مصدر الضوء والكشف عنه والتحكم فيه.

قادت فضالي بصفتها الرئيس المشارك مناصفة في التجربة العلمية المذكورة والتي أعلن عنها في أبريل الماضي، جهود البحث العلمي الذي أوصل إلى نجاح تلك التجربة ليمهد بإحراز تقدم كبير في مجالات عدة.

وجاء الاختراق التقني بعد تجارب أثبتت إمكانية نقل البيانات من خلال موجات ضوئية تستخدم في الاتصالات البصرية، واعتمد بحث فضالي على اكتشاف سبل جديدة لنقل الفوتونات-بدلا من الإلكترونات في مادة الغرافين (“Magic-angle” graphene) التي اكتشفت حديثا.

وكانت الطرق المعروفة لنقل البيانات في الأجهزة عالية التوصيل تستدعي تبريدها لدرجات حرارة منخفضة جدا باستخدام الهليوم، لكن اكتشاف الباحثة المصرية سيسهل دمج الليزر وخلايا توليد الطاقة الشمسية ومصابيح إل إي دي LED ، مع شرائح السيليكون لتؤمن قدرات بصرية في عالم الاتصالات والحوسبة التي تحتاج لنقل ومعالجة البيانات بالضوء.