شركة اماراتية تصبح الموزع الحصري و أول مستخدم لروبوت جوبي

وقعت “ديجيتال إكس”، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن “ديوا الرقمية” والمنبثقة من مبادرة “دبي 10X”، مذكرة تعاون مع شركة أنظمة التصوير المتطورة لتكون “ديجيتال إكس” أول مستخدم لروبوت “جوبي GoBe” في العالم والموزع الحصري للروبوت الذي يعتمد على تقنية التواجد عن بعد، بما يتيح للمستخدمين الانتقال إلى أي مكان وفي أي وقت، والمشاركة الفاعلة في العالم الافتراضي دون الحاجة إلى السفر.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة “ديوا الرقمية” – القطاع الرقمي؛ ونمر حسين الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة التصوير المتطورة، وذلك خلال مشاركة الهيئة والشركات التابعة لها في الدورة الأربعين لأسبوع معرض جيتكس للتقنية.

