921 مليون دولار صفقة شراء هيونداي لشركة الروبوتات بوسطن داينامكس

نقلت تقارير كورية أن شركة السيارات هيونداي استحوذت على شركة الروبوتات بوسطن دينامكس من مجموعة سوفت بنك، في سعي منها لتطوير آفاق سيارات المستقبل ذاتية القيادة ضمن تقنيات الروبوت.

وستنهي عملية الاستحواذ اليوم في اجتماع مجلس الإدارة ، وفقًا لمصادر مطلعة.

وسيصبح الاستحواذ أولى مبادرات المجموعة في استراتيجيتها الجديد لسوق التنقل في المستقبل. و اختارت هيونداي الروبوتات كأحد توجهات نموها الجديدة ، إلى جانب السيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود الهيدروجينية.

تشتهر بوسطن دينامكس بالآلات المتقدمة تقنيًا ولكنها لا تحقق أرباحا مثل سبوت، وهو روبوت شبيه بالكلاب يمكن المناورة به ،وتم الكشف عنه في عام 2015 ، وهو روبوت رباعي الأرجل يمكنه الهرولة وصعود السلالم وفتح الأبواب.

قدمت بوسطن دينامكس أيضًا الروبوت أطلس بهيئة بشرية ومقبض الروبوت المحمول الشبيه بالطيور المصمم للخدمات اللوجستية.

انفصلت بوسطن دينامكس عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1992 ، واستحوذت عليها غوغل في عام 2014 ثم بيعت لمجموعة سوفت بنك في عام 2017.

يذكر أن شركة بوسطن ديناميكس تعد أبرز شركة رائدة عالمية في تطوير الروبوتات، وأسسها مارك رايبرت أبرز رواد الروبوتات عام 1992 واخترع تكنولوجيا التوازن الديناميكي، التي تعتمد عليها جميع روبوتات شركة بوسطن ديناميكس، التي تمتع روبوتاتها بقدرة على التوازن ويتحرك أغلبها على ساقين أو أربعة، وتستطيع أن تحرك أقدامها بسرعة لدى الانزلاق أو التعرض لدفعة جانبية، واستخدم مؤخرا في منطقة ملوثة بالإشعاعات في موقع تيشرنوبل، كما يستخدم في المناطق التي يصعب وصول الإنسان إليها بسبب مختلف أنواع المخاطر.

تعرض منصة (ديوا) روبوت تستخدمه لفحص المحطات وهو الروبوت الآلي رباعي الأرجل «سبوت» الذي تستخدمه الهيئة أيضا في عملياتها الداخلية وهناك الهيكل الروبوتي القابل للارتداء المخصص لزيادة الكفاءة والدقة في العمل والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين. #أسبوع_جيتكس_للتقنية_2020 pic.twitter.com/RCzEbGbuJJ — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) December 7, 2020