دبي الذكية تطرح كتاب “أمة رقمية” باللغة العربية

وجاء إطلاق الكتاب الذي يقع في 160 صفحة ضمن فعاليات مشاركة دبي الذكية في معرض جيتكس 2020 في نسخته الـ40 . ويرصد الكتاب مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبنيها لمختلف التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، لقيادة دفة الابتكار الرقمي بما يصب في مصلحة الدولة.

وحول الموضوع قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، “يكمن أحد الأهداف الرئيسة لدبي الذكية في جعل مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة معياراً عالمياً للتحول الذكي، حيث نتطلع على الدوام إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الشركاء وتبني مشروعات مشتركة ونوعية مثل كتاب “أمة رقمية”، والذي يسهم في نشر المعرفة وتبادلها إقليمياً وعالمياً. وكلنا ثقة أن هذا الكتاب سيشكّل منارة مضيئة لمدن ودول العالم في مسيرتها للتحول الرقمي الشامل والمستدام”.

ويقدم الكتاب في طياته مخططات مستقبلية مبتكرة وخبرات ونجاحات وتحديات خاضتها الدولة خلال مسيرتها المزدهرة للتحول الرقمي، كما يسلط الضوء على ممارسات الإمارات بمجال التكنولوجيا الرقمية واستراتيجيتها، التي من شأنها أن تشكّل دروساً قيّمة للقادة والتنفيذيين والمبتكرين حول العالم، في حقبةٍ تتعالى فيها أصداء التحول الرقمي.

بدوره أفاد الدكتور سعيد الظاهري، أن كتاب “أمة رقمية” يوثّق رحلة التحول الرقمي في الإمارات، ويبرز رؤية وفكر القيادة الرشيدة وطريقة عمل القيادات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الرقمية. ويتحدث عن الانجازات وكيف تحققت والتحديات التي واجهت الدولة وكيف تم التغلب عليها، كما يوفر دروس يستفيد منها المسؤولين وقيادات التحول الرقمي في العالم أجمع. ونحن سعيدين بما حققته النسخة الانجليزية للكتاب، حيث كان من أفضل الكتب التكنولوجية مبيعاً على موقع أمازون ونتأمل كذلك أن تحقق النسخة العربية منه نفس الانجاز.

ويتضمن كتاب “أمة رقمية” نظرة عن كثب حول الإنجازات الراهنة التي جاءت وليدة عقود من النجاحات الاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب عدد من المقابلات الحصرية مع ما يزيد عن عشرين شخصية من القادة والرواد في القطاعين الخاص والعام، من جهات مثل: دبي الذكية، هيئة الطرق والمواصلات، اتصالات، مؤسسة دبي للمستقبل، شركة آي بي إم، شرطة دبي، وإعمار وغيرها. كما يتناول هذا العمل، التحديات التي تواجه ريادة الدولة لركب المستقبل الرقمي.

كما يلقي الكتاب الضوء بشكل معمق على استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتحول الرقمي بشكل أكثر شمولية، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية إلى خدمات تكنولوجيا المال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ويعد الدكتور سعيد الظاهري من الشخصيات المخضرمة في قطاع التكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تزيد خبرته على 30 عاماً في مسيرة تبني التكنولوجيا بمختلف مؤسسات القطاع العام. وقد شغل الظاهري مناصب بارزة على مستوى الدولة.

أما رانجيت راجان، فهو من الشخصيات البارزة في مسيرة التحول التقني بمختلف الاقتصادات والأعمال وقطاع التكنولوجيا، حيث يتخصص في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكللت مسيرته المهنية التي امتد على عقدين من الزمن، بالعمل مستشاراً للعديد من الشخصيات الحكومية وصانعي القرار والأعمال الرواد وشركات التكنولوجيا محلياً وعالمياً في إطار مسيرتها نحو التحول الرقمي.